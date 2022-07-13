Số phận của 'Đức xoăn' (Hồng Đăng) chính thức được định đoạt trong 'Thương ngày nắng về': Biên kịch cho đi công tác xa và chưa hẹn ngày trở lại

Đức "xoăn" do Hồng Đăng thủ vai tiếp tục được nhắc đến trong tập 44 "Thương ngày nắng về", thế nhưng biên kịch đã cho nhân vật này đi công tác dài ngày.

Tập 44 Thương ngày nắng về phần 2 đã lên sóng vào tối qua (12/07). Trong tập này, bà Hiền từ dưới quê lên thành phố để gặp bạn bè. Và cũng đúng lúc này, bà Hiền nhận được cuộc điện thoại của con trai là Đức. Đức báo cho bà Hiền biết việc công ty anh có dự án mới nên anh phải đi công tác xa dài ngày. Bà Hiền dặn dò Đức yên tâm làm việc, không phải lo nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, phân đoạn này chỉ có lời bà Hiền, còn Đức không xuất hiện cả đường hình lẫn đường tiếng.

Đức gọi điện thông báo cho bà Hiền việc anh phải xa nhà dài ngày, nhưng không xuất hiện cả tiếng lẫn hình. Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, khi bà Hiền gặp tai nạn và phải vào bệnh viện, Đức gọi điện thông báo cho Khánh. Khánh lập tức vào viện thăm bà Hiền. Bà Hiền vẫn xưng hô là "mẹ-con" với Khánh nhưng Khánh chỉ xưng hô là "bác-cháu". Dẫu vậy, sự quan tâm, lo lắng của Khánh vẫn khiến bà Hiền cảm động, bà gửi lời cảm ơn cô con dâu cũ.

Cũng trong tập 44 Thương ngày nắng về, Khánh và bác sĩ Minh tiếp tục qua lại vui vẻ. Người xem dự đoán Khánh và bác sĩ Minh có thể sẽ có 1 cái kết đẹp, đồng nghĩa với việc vợ chồng Khánh - Đức hoàn toàn hết duyên nợ. Nhân vật Đức đi công tác xa chưa hẹn ngày trở lại. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Hồng Đăng vướng ồn ào trong chuyến du lịch tại châu Âu. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về nam diễn viên này tại nước ngoài. Kể từ tập 40 của Thương ngày nắng về, nhà đài đã gạch bỏ hoàn toàn hình ảnh của Hồng Đăng trong phim. Đức “xoăn” chỉ xuất hiện qua một giọng thoại trên điện thoại và được các nhân vật nhắc tới tên. Dù VFC không đưa ra thông báo chính thức nhưng khán giả có thể ngầm hiểu Hồng Đăng đã bị cắt vai. Trước tình thế này, ê-kíp làm phim buộc phải thay thế kịch bản để xoay chuyển câu chuyện trở nên hợp tình hợp lý mà không có Đức “xoăn”. Sau lùm xùm của Hồng Đăng, các diễn viên đều phải đẩy mạnh tiến độ ghi hình để bộ phim kết thúc trong tháng 7 này.

NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư, đang chờ gặp thẩm phán Thông tin được Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết vào sáng nay (5/7) tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

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