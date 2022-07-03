Tài khoản TikTok 'Diễn viên Hồng Đăng' thông báo đã về đến Việt Nam?

Ba ngày qua, mạng xã hội dậy sóng về chuyến đi châu Âu của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh . Hai nghệ sĩ của làng giải trí Việt bị kéo vào lùm xùm ở Tây Ban Nha - địa điểm du lịch mà họ ghé thăm trong những ngày cuối tháng 6. Hiện tại, những đồn đoán xung quanh Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh mới chỉ là nghi vấn từ cư dân mạng, khi đến lúc này vẫn chưa có kết luận từ nguồn chính thống.

Bên cạnh Hồ Hoài Anh, diễn viên Thương ngày nắng về cũng bị nhiều người mạo danh tên tuổi và lập ra hàng loạt tài khoản Tiktok. Nội dung những video này liên quan đến chuyến đi châu Âu của Hồ Hoài Anh cũng như Hồng Đăng. Thậm chí có nhiều clip Hồng Đăng trò chuyện, tương tác với khán giả. Đính kèm loạt clip là các dòng chú thích: “Hồng Đăng sẽ trở lại. Hãy tin tưởng mình”, “Hồng Đăng sẽ khởi kiện những người tung tin đồn, chính anh là kẻ bị gài bẫy”, “Hồng Đăng cần một lời xin lỗi”…

Mặc dù vậy, ngập tràn mạng xã hội là những thông tin không xác thực, liên quan đến Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh ở nước ngoài. Nhiều tài khoản Facebook, TikTok mạo danh 2 nghệ sĩ này để đăng tin câu "like", gây hoang mang trong công chúng.

Kênh TikTok "Diễn viên Hồng Đăng" được lập ra mới hơn 24 giờ nhưng đã có 17.700 người theo dõi. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, video có nội dung “Đăng đang bị gài bẫy bởi người Việt chứ không phải Tây” thu hút hơn 3,4 triệu lượt xem cùng gần 70.000 lượt thích. Trong clip là cảnh nam diễn viên chào hỏi khán giả, hoàn toàn không chia sẻ gì liên quan đến sự việc. Ngoài ra, kênh này còn đăng tải đoạn clip nam diễn viên lái ô tô cùng người thân, thông báo đã về Việt Nam.

Những video được đăng tải trên tài khoản TikTok có tên "Diễn viên Hồng Đăng" thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Loạt video trên xuất phát từ kênh TikTok có tên “Diễn viên Hồng Đăng”. Tài khoản này được lập ra mới hơn 1 ngày sau loạt ồn ào liên quan đến nam diễn viên. Đáng chú ý, hình ảnh của Hồng Đăng trong clip có sự khác biệt so với diện mạo hiện tại. Bên cạnh đó, trong một số video, hình ảnh con gái lớn của anh còn rất nhỏ, chứng tỏ nội dung này được “đào” lại và có sự cắt ghép.

Nhiều người nhanh chóng nhận đây là kênh Tiktok giả mạo Hồng Đăng để câu tương tác, giữa lúc ồn ào liên quan đến nam diễn viên này đang thu hút sự chú ý. Đồng thời không ít người kêu gọi báo cáo kênh “diễn viên Hồng Đăng” với TikTok ID @hongdangvtv69 để tránh “sập bẫy” tin giả.

Lần gần nhất cập nhật mạng xã hội của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là vào ngày 24/6. Từ đó cho đến hôm nay, hai nghệ sĩ đều im ắng. Ảnh: FBNV

Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). Hai nghệ sĩ bày tỏ sự thích thú khi cùng nhau trải nghiệm và khám phá châu Âu.

Tuy nhiên, Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi Hồng Đăng đang công tác cho biết, nam diễn viên đi nước ngoài mà chưa được cơ quan chủ quản chấp thuận bằng văn bản chính thức. Hiện Nhà hát cũng chưa liên hệ được với Hồng Đăng.

Trong khi đó, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia nơi Hồ Hoài Anh đang tham gia giảng dạy cho hay nhạc sĩ đi nước ngoài không xin phép. Học viện Âm nhạc Quốc gia đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với nam nhạc sĩ này.

Diễn viên Hồng Đăng hiện đã khóa trang Facebook cá nhân lẫn trang Fanpage, nhưng chưa rõ nguyên nhân.