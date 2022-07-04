Những nội dung trên đều xuất phát từ tài khoản TikTok có tên "Diễn viên Hồng Đăng". Đáng chú ý là clip thông báo diễn viên Thương ngày nắng về đã về nước và cho rằng “Đăng đang bị gài bẫy bởi người Việt chứ không phải Tây”.

Những ngày qua, trên nền tảng TikTok xuất hiện một số video có mặt của Hồng Đăng . Trong các video trên đều kèm theo một số dòng chú thích là: "Hồng Đăng sẽ trở lại. Hãy tin tưởng mình”, “Hồng Đăng sẽ khởi kiện những người tung tin đồn, chính anh là kẻ bị gài bẫy”, “Hồng Đăng cần một lời xin lỗi"...

Tuy nhiên nhiều người ngay lập tức phát hiện loạt video đều có dấu hiệu cắt ghép, vì diện mạo của nam diễn viên hoàn toàn khác với hiện tại: "Các video cắt ghép, nói chuyện chả liên quan gì với câu hỏi", "Nó lồng live Facebook vào TikTok đó", "Ôi nể mấy admin này thiệt, nể mấy đứa tin là thật nhiều hơn"... Ngoài ra, trong một số video dễ dàng nhận thấy hình ảnh hồi còn nhỏ của con gái Hồng Đăng.

Cư dân mạng đều ra sức cảnh báo những người dùng trên nền tảng TikTok: "Có gì để chứng minh video này quay từ khi nào không?”, “Đây chỉ là clip được cắt ra từ video livestream của Hồng Đăng từ trước”, “Vợ con có đi cùng đâu mà nhiều người vẫn tin vậy”, “Ra sân bay mà không đeo khẩu trang là hiểu từ năm nào rồi"...

Bị cư dân mạng phát hiện nhiều điểm bất thường và lên tiếng cảnh báo, đến sáng 4/7, tài khoản TikTok “Diễn viên Hồng Đăng” đã bị đổi tên. Xóa phần giới thiệu "Nam diễn viên Hồng Đăng. Mình xin 1 follow từ các bạn để lan tỏa sự thật. Cảm ơn", nhưng TikTok ID của kênh này vẫn giữ nguyên @hongdangvtv69. Hàng loạt video liên quan đến Hồng Đăng cũng bị gỡ. Thay vào đó là nhiều clip khác được lấp vào với nội dung cá nhân không liên quan.

Kênh "Diễn viên Hồng Đăng" khiến dư luận bức xúc vì hành động “ăn theo” sự kiện để câu view bất chấp. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động bất chấp tất cả để câu view của chủ tài khoản này. Đến khi kênh đạt được lượng theo dõi nhất định thì đăng clip cá nhân để "thay máu" cho kênh.

Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). Hai nghệ sĩ bày tỏ sự thích thú khi cùng nhau trải nghiệm và khám phá châu Âu.

Tuy nhiên, Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi Hồng Đăng đang công tác cho biết, nam diễn viên đi nước ngoài mà chưa được cơ quan chủ quản chấp thuận bằng văn bản chính thức. Hiện Nhà hát cũng chưa liên hệ được với Hồng Đăng.

Trong khi đó, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia nơi Hồ Hoài Anh đang tham gia giảng dạy cho hay nhạc sĩ đi nước ngoài không xin phép. Học viện Âm nhạc Quốc gia đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với nam nhạc sĩ này.

Diễn viên Hồng Đăng hiện đã khóa trang Facebook cá nhân lẫn trang Fanpage, nhưng chưa rõ nguyên nhân.