Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang được hỗ trợ thị thực lưu trú tại Tây Ban Nha

Hậu trường 21/07/2022 16:13

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha, đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

Ngày 21/7, báo Người lao động đưa tin, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều cùng ngày, phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về 2 công dân được cho là Hồng ĐăngHồ Hoài Anh bị giữ tại Tây Ban Nha. 

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang được hỗ trợ thị thực lưu trú tại Tây Ban Nha - Ảnh 1
Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh đang được hỗ trợ lưu trú. Ảnh: Internet

Vào cuối tháng 6, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Ý và Tây Ban Nha. Sau đó, người thân của hai nghệ sĩ này lần lượt lên tiếng, cho biết Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị mất hộ chiếu, nhưng mọi việc đã được giải quyết. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai nam nghệ sĩ vẫn chưa thể về nước. Chuyến đi du lịch châu Âu lần này của họ có thể kéo dài hơn dự định. 

Cũng vào thời điểm cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát đảo Mallorca, Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Hai công dân này đã được tại ngoại.

Theo Zing.vn cho biết, trong cập nhật ngày 7/7, Bộ Ngoại giao cho biết hai công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha sức khỏe bình thường và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định.

Trước đó, hôm 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã có luật sư và đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán tại Tây Ban Nha.

 

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng

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