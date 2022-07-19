Cùng đi du lịch châu Âu rồi 'mắc kẹt' chưa biết ngày về: Hồng Đăng đã ra tín hiệu 'vẫn ổn' còn tình hình Hồ Hoài Anh ra sao?

Thậm chí, nam diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi bị nghi liên quan đến ồn ào ở nước ngoài. Mặc dù, công chúng ở quê nhà luôn mong ngóng tin tức, thế nhưng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh lại không có bất kỳ chia sẻ nào trên trang cá nhân. Thậm chí, Hồng Đăng còn khóa cả trang cá nhân lẫn Fanpage.

Đầu tháng 7 vừa qua, người thân của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng xác nhận, hai nam nghệ sĩ này đi du lịch châu Âu và làm mất hộ chiếu. Tuy nhiên, họ đã giải quyết ổn thỏa và cho biết sẽ sớm về nước. Thế nhưng, từ đó đến nay, hai nam nghệ sĩ vẫn chưa thể về nước và đang bị "mắc kẹt" tại Tây Ban Nha.

Động thái mở lại trang Facebook cá nhân của Hồng Đăng cho thấy anh vẫn đang ổn. Song, khán giả vẫn mong ngóng thông tin cụ thể của nam diễn viên cũng như người đồng nghiệp đi cùng.

Mới đây nhất, cụ thể vào ngày 15/7, cộng đồng mạng phát hiện nam diễn viên Thương ngày nắng về đã âm thầm mở lại trang cá nhân. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý quay trở lại mạng xã hội, nhưng Hồng Đăng vẫn "giới hạn người bình luận".

Tuy nhiên, chưa đầy 48 tiếng sau Hồng Đăng lại tiếp tục khóa trang cá nhân. Hành động "thoát ẩn thoát hiện" của nam diễn viên gây hoang mang. Tuy nhiên, cũng là điều dễ hiểu khi chuyến du lịch châu Âu của anh vẫn đang được bàn tán.

Về phía Hồ Hoài Anh, từ đó tới nay, trang cá nhân của nhạc sĩ 42 tuổi vẫn mở bình thường, thậm chí để chế độ ai cũng có thể bình luận. Có thể thấy cư dân mạng liên tục để lại lời nhắn trên trang riêng của nam nhạc sĩ, hỏi về thời điểm anh trở về Việt Nam: "Sao lâu rồi không thấy anh Hồ Hoài Anh livestream hay đăng status mới vậy anh?", "Khi nào được về Việt Nam vậy anh"…

Sau nhiều ngày "biệt vô âm tín", Hồng Đăng đã có động thái trên mạng xã hội. Đó là việc anh mở lại trang cá nhân, nhưng sau đó lại tiếp tục khóa. Còn Hồ Hoài Anh vẫn "im hơi lặng tiếng". Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang chịu nhiều thiệt hại vì bị nghi liên quan đến ồn ào ở nước ngoài. Một số nguồn tin cho biết cả 2 nghệ sĩ nổi tiếng đã bị các nhãn hàng tháo gỡ hình ảnh dù vẫn đang trong thời hạn hợp đồng. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng bị "cắt sóng" hoàn toàn trên các kênh của đài VTV.

Thậm chí, bộ phim Thương ngày nắng về của Hồng Đăng dù đã đóng máy khá lâu nhưng sau đó phải thay đổi kịch bản gấp rút và quay lại đoạn kết. Những phân cảnh của nam diễn viên trong phim đã "bay màu". Một số chương trình truyền hình từng mời anh tham gia cũng phải cắt bỏ hoàn toàn những nội dung liên quan.

Về phía Hồ Hoài Anh, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nam nhạc sĩ này. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường.

Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.