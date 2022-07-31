Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu

Hậu trường 31/07/2022 13:48

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang có những tháng ngày hạnh phúc. Họ đi nhiều nơi và chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh nhau.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần hiện nay là một trong số những cặp vợ chồng đẹp nhất nhì Vbiz. Sau khi kết hôn, cả hai liên tục vi vu du lịch khắp nơi. Cặp vợ chồng mới cưới này cũng không quên thường xuyên "phát cẩu lương" bằng những khoảnh khắc đồng hành bên cạnh nhau được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 1
"Đả nữ" của màn ảnh Việt có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ông xã kém 11 tuổi của Ngô Thanh Vân đã đăng tải loạt ảnh hạnh phúc của cả hai. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, cặp đôi đang có cho mình những giây phút vô cùng vui vẻ. Vào ban ngày, cặp đôi liên tục khoe những khoảnh khắc tình bể bình bên nhau. Tối đến, Huy Trần và Ngô Thanh Vân lại lượn lờ khắp đường phố và cùng nhau thưởng thức những món ăn nổi tiếng. 

Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 2
Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 3
Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 4
Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 5
Cặp vợ chồng son liên tục "phát cẩu lương" trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Mùa hè năm nay, vợ chồng son Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã có chuyến đi Đức. Đây cũng là nơi Huy Trần sinh ra và lớn lên, có gia đình anh đang sinh sống. Ông xã trẻ tuổi thường xuyên lái mô-tô đưa Ngô Thanh Vân đi chơi, thăm thú nhiều nơi. Cả hai liên tục đăng những hình ảnh đẹp mê mẩn ở trời Tây lên mạng xã hội. Ngô Thanh Vân bật mí, chuyến đi của vợ chồng cô sẽ còn kéo dài và có nhiều trải nghiệm thú vị tiếp theo.

Cả Ngô Thanh Vân và chồng sắp cưới đều từng sống ở châu Âu và có đam mê du lịch mãnh liệt. Từ khi chưa công khai, cả hai đã thường xuyên đăng ảnh du lịch theo kiểu úp mở như phong cách "nắm tay em đi khắp thế gian" hay check in cùng một địa điểm.

Trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 42 hồi tháng 2/2021, Ngô Thanh Vân xuất hiện bên Huy Trần và nói: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự Huy làm cho tôi rất vui". 

Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 6
Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 7
Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 8
Dù hơn chồng 11 tuổi nhưng Ngô Thanh Vân vẫn vô cùng trẻ trung khi sánh đôi. Ảnh: FBNV

Thời điểm Ngô Thanh Vân thực hiện bộ phim Thanh sói, Huy Trần nhiều lần gửi đồ ăn tới phim trường cho "đả nữ". Anh không ngại mặc tạp dề, dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho người yêu.

Cả hai có chung sở thích dịch chuyển, uống cà phê. Mỗi ngày, đôi tình nhân cùng thức dậy, dành toàn bộ thời gian cho nhau. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân từng khoe hình ảnh được bạn trai cẩn thận buộc tóc khi cô đang ngồi đọc sách. Nữ diễn viên sinh năm 1979 cho biết hạnh phúc khi được người yêu chăm sóc chu đáo. 

Cuộc sống hôn nhân mật ngọt của Ngô Thanh Vân và ông xã kém 11 tuổi: Đưa nhau đi khắp thế gian, thăng hoa như ngày đầu yêu - Ảnh 9
"Hai Phượng" hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ảnh: FBNV

Ngày 8/5 vừa qua, hôn lễ giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại bãi biển Đà Nẵng với quy mô nhỏ, ấm cúng đúng như thông báo của diễn viên này trước đó. Trong 50 khách mời, chỉ có 7 người trong showbiz cực thân thiết là Jun Phạm, Will, Isaac, S.T Sơn Thạch, Xuân Lan, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và Nam Trung.

Trong đám cưới, cô dâu Ngô Thanh Vân xúc động, khóc sau khi chú rể Huy Trần nói lời hứa ngọt ngào. "Đả nữ" cho biết đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Trước ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho nửa kia.

Cô viết: "Hành trình thì dài vô tận, nhưng chỉ cần bạn cứ bước về phía trước chắc chắn sẽ có ai đó đứng đợi ở cuối con đường. Cám ơn những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại mà mình đã có cùng nhau. Hãy đánh dấu ngày hôm nay để bắt đầu một hành trình mới cùng nhau".

Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng'

Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng'

Huy Trần dậy sớm nấu ăn cho Ngô Thanh Vân, còn "đả nữ" chỉ việc thưởng thức xong và đi làm.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần Ngô Thanh Vân - Huy Trần

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