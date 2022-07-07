Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần 'ngọt lụi tim' tại sân bay, tiếp tục hành trình vi vu trời Tây

Hậu trường 07/07/2022 22:03

Độ ngọt ngào của vợ chồng 'đả nữ' Ngô Thanh Vân - Huy Trần khiến dân tình không khỏi ghen tị.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân - Huy Trần là một trong những cặp đôi đón nhận nhiều sự quan tâm nhất từ công chúng ở thời điểm hiện tại. Từ ngày đám cưới thế kỉ được diễn ra, mọi nhất của nhất động của đôi vợ chồng trẻ luôn thu hút được nhiều sự chú ý trên các diễn đàn. Sau khi kết hôn, vợ chồng Ngô Thanh Vân liên tục vi vu du lịch khắp nơi. Những khoảnh khắc đồng hành bên cạnh nhau của cặp đôi thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần 'ngọt lụi tim' tại sân bay, tiếp tục hành trình vi vu trời Tây - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, vợ chồng Ngô Thanh Vân liên tục vi vu du lịch khắp nơi - Ảnh: Internet

Mới đây, Huy Trần vừa đăng tải khoảnh khắc "ngọt lụi tim" khiến dân tình không khỏi ghen tị. Nhìn vào đoạn clip có thể thấy, vừa đáp xuống sân bay là hai vợ chồng liền chạy lại ôm choàng lấy nhau. Thậm chí, diễn viên phim Hai Phượng còn "leo" cả lên người chồng, quyết bám lấy không buông.

Theo như những hình ảnh được Huy Trần chia sẻ, có vẻ như vị trí nam doanh nhân ngồi chỉ có một chỗ nên nhiều người đã cho rằng vợ anh đã ở khoang khác mà không được ngồi gần anh. Vì thế nên mới có khoảnh khắc "tay bắt mặt mừng" như thế kia.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần 'ngọt lụi tim' tại sân bay, tiếp tục hành trình vi vu trời Tây - Ảnh 2
Huy Trần vừa đăng tải khoảnh khắc "ngọt lụi tim" khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh: Internet

Hiện tại cả hai đang có chuyến du lịch lãng mạn đến thành phố Rome của Ý. Sau quá trình làm việc vất vả, Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài và vi vu các nước bên trời Tây.

Ngày 8/5 vừa rồi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại một resort Đà Nẵng cùng với không gian bãi biễn thơ mộng được trang trí sang trọng. Một số nhân vật đình đám đã có mặt tại ngày trọng đại của nàng "đả nữ" như: Chuyên viên trang điểm Nam Trung, ISAAC, Will, Jun Phạm, S.T, Xuân Lan,...

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần 'ngọt lụi tim' tại sân bay, tiếp tục hành trình vi vu trời Tây - Ảnh 3
Ngày 8/5 vừa rồi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet
Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần 'ngọt lụi tim' tại sân bay, tiếp tục hành trình vi vu trời Tây - Ảnh 4
Cuộc sống của vợ chồng son này khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng son này khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh được ông xã tự tay vào bếp nấu ăn. Huy Trần còn ghi điểm vì hành động quan tâm pha nước uống đưa cho bà xã. Có ông xã điển trai làm đầu bếp, đúng là nhất Ngô Thanh Vân rồi! Ngoài ra, cặp đôi còn liên tục bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội. Khán giả, bạn bè mong rằng Ngô Thanh Vân sẽ có được hôn nhân hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi và sớm có tin vui.

Yên bề gia thất, Ngô Thanh Vân 'lên hạng' nhan sắc, được nhận xét là ngày càng trẻ trung

Yên bề gia thất, Ngô Thanh Vân 'lên hạng' nhan sắc, được nhận xét là ngày càng trẻ trung

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên sau khi đã yên bề gia thất khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân trăng mật du lịch

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 2 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An