Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần 'ngọt lụi tim' tại sân bay, tiếp tục hành trình vi vu trời Tây

Độ ngọt ngào của vợ chồng 'đả nữ' Ngô Thanh Vân - Huy Trần khiến dân tình không khỏi ghen tị.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân - Huy Trần là một trong những cặp đôi đón nhận nhiều sự quan tâm nhất từ công chúng ở thời điểm hiện tại. Từ ngày đám cưới thế kỉ được diễn ra, mọi nhất của nhất động của đôi vợ chồng trẻ luôn thu hút được nhiều sự chú ý trên các diễn đàn. Sau khi kết hôn, vợ chồng Ngô Thanh Vân liên tục vi vu du lịch khắp nơi. Những khoảnh khắc đồng hành bên cạnh nhau của cặp đôi thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn, vợ chồng Ngô Thanh Vân liên tục vi vu du lịch khắp nơi - Ảnh: Internet Mới đây, Huy Trần vừa đăng tải khoảnh khắc "ngọt lụi tim" khiến dân tình không khỏi ghen tị. Nhìn vào đoạn clip có thể thấy, vừa đáp xuống sân bay là hai vợ chồng liền chạy lại ôm choàng lấy nhau. Thậm chí, diễn viên phim Hai Phượng còn "leo" cả lên người chồng, quyết bám lấy không buông.

Theo như những hình ảnh được Huy Trần chia sẻ, có vẻ như vị trí nam doanh nhân ngồi chỉ có một chỗ nên nhiều người đã cho rằng vợ anh đã ở khoang khác mà không được ngồi gần anh. Vì thế nên mới có khoảnh khắc "tay bắt mặt mừng" như thế kia. Huy Trần vừa đăng tải khoảnh khắc "ngọt lụi tim" khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh: Internet Hiện tại cả hai đang có chuyến du lịch lãng mạn đến thành phố Rome của Ý. Sau quá trình làm việc vất vả, Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài và vi vu các nước bên trời Tây.

Ngày 8/5 vừa rồi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại một resort Đà Nẵng cùng với không gian bãi biễn thơ mộng được trang trí sang trọng. Một số nhân vật đình đám đã có mặt tại ngày trọng đại của nàng "đả nữ" như: Chuyên viên trang điểm Nam Trung, ISAAC, Will, Jun Phạm, S.T, Xuân Lan,... Ngày 8/5 vừa rồi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet Cuộc sống của vợ chồng son này khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng son này khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh được ông xã tự tay vào bếp nấu ăn. Huy Trần còn ghi điểm vì hành động quan tâm pha nước uống đưa cho bà xã. Có ông xã điển trai làm đầu bếp, đúng là nhất Ngô Thanh Vân rồi! Ngoài ra, cặp đôi còn liên tục bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội. Khán giả, bạn bè mong rằng Ngô Thanh Vân sẽ có được hôn nhân hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi và sớm có tin vui.

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