Ngô Thanh Vân lần đầu bật mí 'thời gian vàng' đáng nhớ bên chồng trẻ: 'Không màu mè, không hào nhoáng chỉ có hạnh phúc bình dị!'

Ngày 8/5 vừa qua, showbiz Việt vỡ òa niềm hạnh phúc cùng Ngô Thanh Vân khi cô chính thức lên xe hoa cùng bạn trai trẻ Huy Trần sau thời gian hẹn hò. Ngày vui của cặp đôi cũng có sự hiện diện của gia đình hai bên và dàn bạn bè thân thiết đến chúc mừng hạnh phúc. Kể từ khi hẹn hò với Ngô Thanh Vân, có thể thấy rõ "đả nữ" đã có nhiều sự thay đổi tích cực như chăm chút vẻ ngoài trẻ trung hơn, yêu đời hơn và không ngại "khoe" tình cảm mùi mẫn với chồng trẻ.

Ngô Thanh Vân lột xác diện mạo ngay sau khi kết hôn với chồng trẻ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, sau gần 2 tháng kết hôn, Ngô Thanh Vân đã có trải lòng về khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh Huy Trần ở Na Uy cách đây 1 năm trước. Cô hạnh phúc cho rằng "khoảng thời gian vàng" này rất đáng nhớ: "Mùa thu năm ngoái. Na Uy thu là những ngày gần đông. Gió mùa bắt đầu lạnh, nhưng mặt hồ thì rất phẳng lặng. Lựa cơ hội hai vợ chồng đi về tỉnh lẻ tên Borøy. Rồi tìm cho hai đứa những giây phút để rời xa những ồn ào phồn hoa để hoà cùng thiên nhiên.