Ngô Thanh Vân lần đầu bật mí 'thời gian vàng' đáng nhớ bên chồng trẻ: 'Không màu mè, không hào nhoáng chỉ có hạnh phúc bình dị!'

Hậu trường 04/07/2022 08:43

Ngô Thanh Vân cho rằng cuộc sống bên Huy Trần ở Na Uy chính là 'khoảng thời gian vàng'.

Ngày 8/5 vừa qua, showbiz Việt vỡ òa niềm hạnh phúc cùng Ngô Thanh Vân khi cô chính thức lên xe hoa cùng bạn trai trẻ Huy Trần sau thời gian hẹn hò. Ngày vui của cặp đôi cũng có sự hiện diện của gia đình hai bên và dàn bạn bè thân thiết đến chúc mừng hạnh phúc. Kể từ khi hẹn hò với Ngô Thanh Vân, có thể thấy rõ "đả nữ" đã có nhiều sự thay đổi tích cực như chăm chút vẻ ngoài trẻ trung hơn, yêu đời hơn và không ngại "khoe" tình cảm mùi mẫn với chồng trẻ.

Ngô Thanh Vân lần đầu bật mí 'thời gian vàng' đáng nhớ bên chồng trẻ: 'Không màu mè, không hào nhoáng chỉ có hạnh phúc bình dị!' - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân lột xác diện mạo ngay sau khi kết hôn với chồng trẻ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, sau gần 2 tháng kết hôn, Ngô Thanh Vân đã có trải lòng về khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh Huy Trần ở Na Uy cách đây 1 năm trước. Cô hạnh phúc cho rằng "khoảng thời gian vàng" này rất đáng nhớ: "Mùa thu năm ngoái. Na Uy thu là những ngày gần đông. Gió mùa bắt đầu lạnh, nhưng mặt hồ thì rất phẳng lặng. Lựa cơ hội hai vợ chồng đi về tỉnh lẻ tên Borøy. Rồi tìm cho hai đứa những giây phút để rời xa những ồn ào phồn hoa để hoà cùng thiên nhiên.

Ngô Thanh Vân lần đầu bật mí 'thời gian vàng' đáng nhớ bên chồng trẻ: 'Không màu mè, không hào nhoáng chỉ có hạnh phúc bình dị!' - Ảnh 2
"Đả nữ màn ảnh Việt" kể lại thời gian đáng nhớ bên ông xã ở Nauy vào 1 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Có tới khi ấy mới thấy, những ồn ào của của sống thiệt làm ta cảm giác thật chật chội. Hít một hơi thở dài bên ly cafe thơm lừng. Thấy lồng phổi mình như được tẩy gội, nụ cười giòn tan làm trí não mình như tỉnh dậy sau những căng thẳng hằng bao năm qua. Mình gọi đây là golden time (tạm dịch là khoảng thời gian vàng). Tận hưởng dù ít nhưng thật sự nạp cho mình quá nhiều năng lượng cho ngày quay về. Ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hai đứa. Như một phần nhật ký, không màu mè, không hào nhoáng chỉ có hạnh phúc bình dị, thế thôi!".

Ngô Thanh Vân lần đầu bật mí 'thời gian vàng' đáng nhớ bên chồng trẻ: 'Không màu mè, không hào nhoáng chỉ có hạnh phúc bình dị!' - Ảnh 3
Hiện tại Ngô Thanh Vân vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Huy Trần - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau thời gian hẹn hò và về chung một nhà, cặp đôi vẫn giữ được lửa yêu như lúc ban đầu. Trong các bài viết Ngô Thanh Vân đăng tải về tình yêu của mình khiến cư mạng không mạng ngưỡng mộ và có chút ghen tị.  

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