Yên bề gia thất, Ngô Thanh Vân 'lên hạng' nhan sắc, được nhận xét là ngày càng trẻ trung

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên sau khi đã yên bề gia thất khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày 'đám cưới thế kỉ' của nàng "đả nữ màn ảnh Việt" lên xe hoa theo chồng về dinh. Dù vậy, các tin tức xung quanh cặp vợ chồng son Huy Trần - Ngô Thanh Vân vẫn chưa hết hạ nhiệt. Cả hai hiện tại vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân Huy Trần vào ngày 8/5 vừa qua, sau 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra lãng mạn trên một bãi biển Đà Nẵng. Sau đám cưới, khán giả nhận thấy sự "lột xác" hoàn toàn về vẻ ngoài, phong cách, gu ăn mặc của nữ diễn viên.

Ngô Thanh Vân còn "chơi trội" với mái tóc bạch kim nổi bật - Ảnh: Internet Không chỉ chuộng phong cách ăn mặc năng động, trẻ trung như những cô gái đôi mươi, Ngô Thanh Vân còn "chơi trội" với mái tóc bạch kim nổi bật. Nhiều người trêu chọc Ngô Thanh Vân như đang "hồi xuân" khi nên duyên với CEO kém 11 tuổi. Ngô Thanh Vân diện trang phục năng động, trẻ trung 'lột xác' so với ngày trước - Ảnh: Internet Mới đây, Ngô Thanh Vân vừa đăng tải hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của mình, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận xã hội. Cụ thể, cô đã chia sẻ bức hình so sánh nhan sắc ở hai độ tuổi khác nhau cùng dòng trạng thái: "Hỏng lẽ mình lấy chồng đổi tánh chời".

Ở độ tuổi 30, Ngô Thanh Vân có phần già dặn, ăn mặc khá "chính chuyên". Bộ đầm ren được cho là "hơi dừ" so với cô. Ngô Thanh Vân chia sẻ bức hình so sánh nhan sắc ở hai độ tuổi khác nhau cùng dòng trạng thái hài hước - Ảnh chụp màn hình FBNV Nhiều người nhận xét rằng do có tình yêu nên nàng diễn viên 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' mới có được nhan sắc được đánh giá là ngày càng mặn mà, trẻ trung như hiện tại. Hậu cưới Huy Trần, Ngô Thanh Vân như được hồi xuân khi trông ngày càng tươi tắn và lên hương hơn trước nhiều. Dưới bài viết, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen trước visual "cực phẩm" này: "Có bờ vai chồng nương tựa xịn xò nên mình bánh bèo nhõng nhẽo tí cũng được chị ha". "Lấy đúng người thì sẽ thành em bé, sức mạnh tinh thần là vậy đó chị ơi". "Hạnh phúc làm chị đẹp lão hoá ngược cả tinh thần lẫn hình thức... yêu lắm". Nhiều người nhận xét do có tình yêu nên 'đả nữ' mới có được nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung như hiện tại - Ảnh: Internet Hiện Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn đang tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ bên trời Tây cùng gia đình. Đôi vợ chồng son thường xuyên cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên nhau khi thoải mái khám phá vòng quanh các nước phương Tây thơ mộng. Hiện Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn đang tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ bên trời Tây - Ảnh: Internet

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