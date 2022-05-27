Hậu đám cưới với Huy Trần, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ với nhan sắc trẻ như gái 20 đến Xuân Lan còn ghen tị: 'Teen quá gia đình không nhận ra'

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày cặp đôi Huy Trần và Ngô Thanh Vân chính thức về chung 1 nhà, tại buổi lễ cả 2 từng khiến nhiều người phải cảm động trước tình cảm mà đôi bạn trẻ danh cho nhau, trong đó ấn tượng nhất hẳn phải là những câu nói chân thành mà Ngô Thanh Vân dành cho ông xã kém 11 tuổi của mình: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Vân hứa làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con".

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tại lễ cưới - Ảnh: Internet

Huy Trần bật khóc khi thấy Ngô Thanh Vân lên sân khấu. Anh nói sẽ yêu thương, trân trọng cô mãi mãi. "Huy sẽ là người chồng, người cha tốt, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay Vân vượt qua mọi sóng gió. Huy sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu chúng mình giận nhau", anh nói.