Hậu đám cưới với Huy Trần, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ với nhan sắc trẻ như gái 20 đến Xuân Lan còn ghen tị: 'Teen quá gia đình không nhận ra'

Nhan sắc mới đây nhất của Ngô Thanh Vân trên MXH khiến nhiều người say đắm vì quá xinh đẹp.
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Đã hơn 1 tháng kể từ ngày cặp đôi Huy Trần và Ngô Thanh Vân chính thức về chung 1 nhà, tại buổi lễ cả 2 từng khiến nhiều người phải cảm động trước tình cảm mà đôi bạn trẻ danh cho nhau, trong đó ấn tượng nhất hẳn phải là những câu nói chân thành mà Ngô Thanh Vân dành cho ông xã kém 11 tuổi của mình: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Vân hứa làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con".
Huy Trần bật khóc khi thấy Ngô Thanh Vân lên sân khấu. Anh nói sẽ yêu thương, trân trọng cô mãi mãi. "Huy sẽ là người chồng, người cha tốt, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm tay Vân vượt qua mọi sóng gió. Huy sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu chúng mình giận nhau", anh nói.
Cũng từ đó cho đến nay, cặp đôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng khi đã tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật để tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch tại nước ngoài cùng ông xã Huy Trần và gia đình.
Tuy nhiên điều làm người hâm mộ chú ý đến nhất chính là nhan sắc như thể trẻ về tuổi 20 của ''đả nữ màn ảnh Việt Nam'' , đến cả người bạn thân Xuân Lan cũng cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp của bạn mình: "Teen má nhận không ra, ba tưởng con người khác". Hành động này của Xuân Lan khiến nhiều người thích thú.
Chứng kiến Ngô Thanh Vân liên tục có chia sẻ những hình ảnh tươi tắn bên gia đình, bạn bè, một số bộ phận netizen cũng cho biết họ cũng rất mừng vì cuối cùng sau bao năm tháng chờ đợi, cô nàng cũng đã có được niềm hạnh phúc riêng cho mình ở tuổi 43.