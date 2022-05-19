Vừa cưới chồng trẻ, Ngô Thanh Vân đã vội 'tút tát' lại diện mạo, trông khác lạ đến mức Xuân Lan cũng phải trầm trồ!

Mới đây "đả nữ màn ảnh Việt" gây bất ngờ khi có màn thay đổi diện mạo vô cùng ấn tượng.

Vừa qua, đám cưới của "đả nữ" Ngô Thanh Vân và CEO Huy Trần gây bão mạng xã hội bởi vô vàn lời chúc phúc dành cặp đôi. Sau đám cưới, cả 2 đang tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son hạnh phúc và rất chăm đăng tải các khoảnh khắc ngọt ngào lên trang cá nhân. Đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ - Ảnh: Internet Đáng chú ý mới đây nhất, trên trang cá nhân của Xuân Lan, "đả nữ màn ảnh Việt" gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ, vô cùng cá tính. Cụ thể, trong bức ảnh chụp cùng Xuân Lan, Ngô Thanh Vân đã thay đổi kiểu tóc mới cùng màu tóc nửa phần trước tông bạch kim. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi thấy nữ diễn viên thay đổi màu tóc của mình.

Sự thay đổi đến cả Xuân Lan cũng thấy choáng và tỏ ý muốn làm theo: "Yêu như là yêu thôi... Đứa nào cũng có chồng rồi, nhưng vẫn yêu nhau không thay đổi nha. Trên đời có những tình yêu kỳ lạ, nhưng đã làm sao. Hổng lẽ mình đi làm tóc màu cho lại nó ta?". Sự thay đổi khác lạ của Ngô Thanh Vân khiến Xuân Lan cũng muốn làm theo - Ảnh: Chụp màn hình Phải thừa nhận dù đã ở tuổi 43 nhưng trông Ngô Thanh Vân có phần trẻ trung vượt thời gian. Được biết, sau 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã quyết định về chung một nhà. Trong lễ cưới lãng mạn bên cạnh bờ biển, vị hôn phu của Ngô Thanh Vân xúc động chia sẻ: "Đến tận giờ phút này, được cưới 1 người như Vân làm Huy thật sự hạnh phúc. Trong sự hiện diện của gia đình, bạn bè, tôi Trần Đức Huy xin dành lời thề trang trọng đến người bạn đời của mình, Huy phải yêu thương, trân trọng Vân mãi mãi dù nắng hay mưa, dù giàu hay nghèo dù ốm đau, hay khỏe mạnh đến suốt cuộc đời này.

Dù ở độ tuổi ngoài 40 nhưng "đả nữ màn ảnh Việt" vẫn giữ được nét trẻ trung - Ảnh: FBNV Huy hứa mình sẽ là người chồng, người cha tốt nhất có thể cho gia đình tương lai của chúng mình. Huy hứa sẽ nói 'chồng yêu vợ' mỗi ngày, Huy hứa sẽ luôn lắng nghe, luôn cười và khóc cùng Vân, sẽ là người ở cạnh nắm tay Vân cùng vượt qua dù có bất cứ gì xảy ra.... Thật sự hiện tại bây giờ Huy là người đàn ông may mắn nhất thế giới".

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