Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng'

Hậu trường 15/05/2022 09:49

Huy Trần dậy sớm nấu ăn cho Ngô Thanh Vân, còn "đả nữ" chỉ việc thưởng thức xong và đi làm.

Sau đám cưới cổ tích vừa diễn ra, Ngô Thanh VânHuy Trần đang tận hưởng cuộc sống hôn đẹp như mơ. Cả hai cùng ăn sáng, uống cà phê và đưa đón nhau đi làm. Một ngày trôi qua của họ bình yên, khiến ai nhìn vào cũng ước ao, ngưỡng mộ.

Mới đây, Ngô Thanh Vân vừa hé lộ phần nào góc nhỏ trong sinh hoạt của mình và chồng sau khi về chung một nhà. Nàng đả nữ tiết lộ chồng đi chợ mua hoa về tặng vợ và làm bữa sáng. Khi cô vừa thức dậy đã nhận được món quà xinh đẹp của anh cùng đĩa thức ăn ngon tuyệt. Chỉ vài pha nhá hàng thôi cũng đủ hiểu Ngô Thanh Vân được Huy Trần cưng chiều đến nhường nào.

Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân vừa ngủ dậy đã thấy chồng đứng bếp nấu ăn, còn mua cả hoa tươi để tặng mình. Ảnh: Chụp màn hình
Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 3
Bữa sáng thịnh soạn của Ngô Thanh Vân được chồng trẻ chuẩn bị. Ảnh: Chụp màn hình

Thuở còn hẹn hò, Ngô Thanh Vân cũng khiến hội độc thân ghen tỵ tới mất ngủ vì khoe được tình trẻ dậy nấu ăn lúc 5 giờ sáng để đi làm. Cô nàng xúc động viết: "Dậy 5 giờ sáng chiên cơm cho đi làm. Thương ghê". Được biết, Huy Trần thường xuyên đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng để Ngô Thanh Vân thưởng thức. Sự trau chuốt trong từng món ăn của Huy Trần khiến "đả nữ" vô cùng hạnh phúc.

Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 4
Huy Trần dậy từ lúc tờ mờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho Ngô Thanh Vân. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ nấu cơm, Huy Trần còn khéo léo gửi lời yêu thương đến Ngô Thanh Vân qua tờ giấy nhắn: "Chúc ... yêu ăn ngoan. Nhớ ăn hết đó nha. Lớp zu (love you - pv). Béo đẹp trai". Từng chi tiết nhỏ này đang chứng minh Huy Trần là chàng trai vô cùng tinh tế, biết yêu thương, quan tâm nửa kia. Chính vì những hành động đầy tinh tế này mà Huy Trần đã từng bước chinh phục được trái tim của nàng "đả nữ".

Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 5
Lời nhắn ngọt ngào của Huy Trần gửi đến "đả nữ" khiến nhiều người "lụi tim". Ảnh: Chụp màn hình
Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 6
Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 7
Nam CEO rất chăm chút trong mỗi bữa ăn cho Ngô thanh Vân.
Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 8
Họ thường xuyên vào bếp nấu nướng thay vì đi ăn nhà hàng. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Huy Trần còn rất được lòng nhà vợ. Cứ mỗi dịp lễ Tết là anh lại cùng Ngô Thanh Vân về quê thăm gia đình họ hàng. Hay khi có các cháu của Ngô Thanh Vân đến, dù bận rộn công việc kinh doanh nhưng anh vẫn gác lại mọi chuyện, tranh thủ dành thời gian để dẫn các cháu đi chơi. Hành động này không thể phủ nhận là rất “đi vào lòng” người đẹp sinh năm 1979.

Kể từ khi công khai mối quan hệ với công chúng, cả hai bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến fan "đứng ngồi không yên". Được biết, ngoài công việc là một chủ nhà hàng, Huy Trần còn là một người mẫu ảnh. Chính vì thế, ngoại hình của chàng Việt kiều Đức này được nhận xét là rất xứng đôi với Ngô Thanh Vân dù cả hai cách nhau 11 tuổi. Không những vậy, cả hai còn rất hợp nhau trong tính cách, cuộc sống thường ngày.

Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng' - Ảnh 9
Hình ảnh nam CEO ngồi cặm cụi buộc tóc cho Ngô Thanh Vân khiến dân tình mê đắm trong sự ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới đẹp như mơ, Ngô Thanh Vân cho biết, vợ chồng cô sẽ không đi hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, Huy Trần sẽ đồng hành cùng Ngô Thanh Vân trong những hoạt động từ thiện. Chồng trẻ của "đả nữ" cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng. Đây chính là một trong những điểm chung khiến họ gắn kết với nhau nhiều hơn. 

Huy Trần từng nói muốn đồng hành cùng Ngô Thanh Vân nhiều hơn trong các dự án. "Tôi sẽ không để Vân phải làm việc này một mình nữa. Khi có thêm người giúp sức, nhiều trẻ em sẽ được lớn lên với trái tim khỏe mạnh", anh cho biết.

Ngô Thanh Vân tung ảnh cưới với Huy Trần, tiết lộ 1 điều đặc biệt sau 3 ngày kết hôn!

Ngô Thanh Vân tung ảnh cưới với Huy Trần, tiết lộ 1 điều đặc biệt sau 3 ngày kết hôn!

Ngô Thanh Vân và Huy Trần liên tục trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong bộ ảnh mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần đám cưới Ngô Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 29 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 12 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?