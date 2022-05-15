Ngô Thanh Vân được chồng trẻ cưng chiều như công chúa, cuộc sống hôn nhân nhìn thôi cũng 'ngọt tận răng'

Huy Trần dậy sớm nấu ăn cho Ngô Thanh Vân, còn "đả nữ" chỉ việc thưởng thức xong và đi làm.

Sau đám cưới cổ tích vừa diễn ra, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang tận hưởng cuộc sống hôn đẹp như mơ. Cả hai cùng ăn sáng, uống cà phê và đưa đón nhau đi làm. Một ngày trôi qua của họ bình yên, khiến ai nhìn vào cũng ước ao, ngưỡng mộ. Mới đây, Ngô Thanh Vân vừa hé lộ phần nào góc nhỏ trong sinh hoạt của mình và chồng sau khi về chung một nhà. Nàng đả nữ tiết lộ chồng đi chợ mua hoa về tặng vợ và làm bữa sáng. Khi cô vừa thức dậy đã nhận được món quà xinh đẹp của anh cùng đĩa thức ăn ngon tuyệt. Chỉ vài pha nhá hàng thôi cũng đủ hiểu Ngô Thanh Vân được Huy Trần cưng chiều đến nhường nào.

Ngô Thanh Vân vừa ngủ dậy đã thấy chồng đứng bếp nấu ăn, còn mua cả hoa tươi để tặng mình. Ảnh: Chụp màn hình Bữa sáng thịnh soạn của Ngô Thanh Vân được chồng trẻ chuẩn bị. Ảnh: Chụp màn hình Thuở còn hẹn hò, Ngô Thanh Vân cũng khiến hội độc thân ghen tỵ tới mất ngủ vì khoe được tình trẻ dậy nấu ăn lúc 5 giờ sáng để đi làm. Cô nàng xúc động viết: "Dậy 5 giờ sáng chiên cơm cho đi làm. Thương ghê". Được biết, Huy Trần thường xuyên đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng để Ngô Thanh Vân thưởng thức. Sự trau chuốt trong từng món ăn của Huy Trần khiến "đả nữ" vô cùng hạnh phúc. Huy Trần dậy từ lúc tờ mờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho Ngô Thanh Vân. Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ nấu cơm, Huy Trần còn khéo léo gửi lời yêu thương đến Ngô Thanh Vân qua tờ giấy nhắn: "Chúc ... yêu ăn ngoan. Nhớ ăn hết đó nha. Lớp zu (love you - pv). Béo đẹp trai". Từng chi tiết nhỏ này đang chứng minh Huy Trần là chàng trai vô cùng tinh tế, biết yêu thương, quan tâm nửa kia. Chính vì những hành động đầy tinh tế này mà Huy Trần đã từng bước chinh phục được trái tim của nàng "đả nữ".

Lời nhắn ngọt ngào của Huy Trần gửi đến "đả nữ" khiến nhiều người "lụi tim". Ảnh: Chụp màn hình Nam CEO rất chăm chút trong mỗi bữa ăn cho Ngô thanh Vân. Họ thường xuyên vào bếp nấu nướng thay vì đi ăn nhà hàng. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Huy Trần còn rất được lòng nhà vợ. Cứ mỗi dịp lễ Tết là anh lại cùng Ngô Thanh Vân về quê thăm gia đình họ hàng. Hay khi có các cháu của Ngô Thanh Vân đến, dù bận rộn công việc kinh doanh nhưng anh vẫn gác lại mọi chuyện, tranh thủ dành thời gian để dẫn các cháu đi chơi. Hành động này không thể phủ nhận là rất “đi vào lòng” người đẹp sinh năm 1979. Kể từ khi công khai mối quan hệ với công chúng, cả hai bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến fan "đứng ngồi không yên". Được biết, ngoài công việc là một chủ nhà hàng, Huy Trần còn là một người mẫu ảnh. Chính vì thế, ngoại hình của chàng Việt kiều Đức này được nhận xét là rất xứng đôi với Ngô Thanh Vân dù cả hai cách nhau 11 tuổi. Không những vậy, cả hai còn rất hợp nhau trong tính cách, cuộc sống thường ngày. Hình ảnh nam CEO ngồi cặm cụi buộc tóc cho Ngô Thanh Vân khiến dân tình mê đắm trong sự ngọt ngào. Ảnh: FBNV Sau đám cưới đẹp như mơ, Ngô Thanh Vân cho biết, vợ chồng cô sẽ không đi hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, Huy Trần sẽ đồng hành cùng Ngô Thanh Vân trong những hoạt động từ thiện. Chồng trẻ của "đả nữ" cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng. Đây chính là một trong những điểm chung khiến họ gắn kết với nhau nhiều hơn. Huy Trần từng nói muốn đồng hành cùng Ngô Thanh Vân nhiều hơn trong các dự án. "Tôi sẽ không để Vân phải làm việc này một mình nữa. Khi có thêm người giúp sức, nhiều trẻ em sẽ được lớn lên với trái tim khỏe mạnh", anh cho biết.

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