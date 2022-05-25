Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe hình xăm cá đôi, dân tình liền 'đoán già đoán non' liên quan Huy Trần

Ngô Thanh Vân là hình mẫu phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, cá tính. Điều này thể hiện rất rõ qua sự nghiệp, phong thái, style ăn diện và cả những hình xăm của "đả nữ" nữa.

Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh khám phá nước Ý trên trang cá nhân của mình. Cô viết kèm: "Ý ngày hè. Qua đây đi làm được 2 hôm sẵn chạy ra tham quan lại mấy điểm cũ mà hơn 10 năm chưa đến. Ngành du lịch của Ý đang từ từ hồi phục. Du khách đã tự do đi lại không khẩu trang. Mọi thứ lại bắt đầu nhộn nhịp. Mình thì cứ thong dong tất cả hàng quán ngon để thử hết mấy món khoái khẩu. Chắc được vài ngày là vào guồng máy công việc, nên ráng hưởng cái không khí mát mẻ này trước khi vào ngày hè oi bức của Ý".

Ngô Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh khám phá nước Ý - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, hình xăm cá đôi trên vai "đả nữ" nhận được sự chú ý và bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Nhìn hình xăm có đôi có cặp, cư dân mạng đoán rằng đây là dấu ấn tình yêu của nữ diễn viên và Huy Trần.

Hình xăm dấu ấn tình yêu của nữ diễn viên và Huy Trần - Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, hình xăm này xuất hiện trên vai Ngô Thanh Vân từ năm 2020. Tuy nhiên, cô hiếm khi để lộ nó, giờ khoe nhiều người tưởng mới toanh.

Ngô Thanh Vân là một trong những sao Việt có số lượng hình xăm 'khủng'. Không chỉ thể hiện cá tính, sở thích, những hình xăm trên cơ thể cô còn mang nhiều ý nghĩ, đánh dấu sự kiện quan trọng của bản thân. Mỗi dấu ấn trên da thịt của bà xã Huy Trần lại mang một ý nghĩa khác nhau, song tựu chung cho thấy cô là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và có hoài bão.

Đám cưới hoành tráng tại Đà Nẵng cùng bạn trai Huy Trần - Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới hoành tráng tại Đà Nẵng cùng bạn trai kém 11 tuổi - Huy Trần, Ngô Thanh Vân tiếp tục có những chia sẻ khiến nhiều người ghen tỵ về cuộc sống hôn nhân viên mãn. "Đả nữ màn ảnh" thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc được ông xã yêu chiều, nấu ăn, chăm sóc từng tí một.

Lấy nhau chưa tròn tháng, Ngô Thanh Vân đã bị chồng trẻ 'bỏ rơi', phải lên MXH 'than thân trách phận', nào ngờ nhận về phản ứng không ngờ của CĐM Kể từ sau khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân - Huy Trần luôn khiến CĐM 'sâu răng' vì những pha phát 'đường' trên MXH. Tuy nhiên, đến mới đây, nàng đả nữ phải thui thủi ở nhà một mình, lên mạng than thở với netizen vì bị chồng trẻ 'bỏ rơi'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-thanh-van-hiem-hoi-khoe-hinh-xam-ca-doi-dan-tinh-lien-doan-gia-doan-non-lien-quan-huy-tran-471205.html