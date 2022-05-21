Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu

Hậu trường 21/05/2022 08:52

Nhiều sao nữ cũng từng phải đối mặt với việc tăng cân mất kiểm soát: Hiền Hồ xinh đẹp là thế nhưng cũng không ngoại lệ!

Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân cũng là một trong những sao nữ không kiểm soát được cân nặng của mình. Hồi tháng 4, cô dự khai trương một cửa hàng với hình ảnh "phát tướng".

Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu - Ảnh 1
 Thân hình "phát tướng" cùng mái tóc lưa thưa, dính bết luộm thuộm, khó ai có thể tin được người đẹp này từng đăng quang Hoa hậu.

Phi Thanh Vân thừa nhận vừa "trùng tu" lại nhan sắc bằng các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, cô thường chọn trang phục bó sát, khoe cơ thể khi xuất hiện trước công chúng. Điều này cũng khiến Thanh Vân trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. 

Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu - Ảnh 2
Phần bắp tay và vòng eo của Phi Thanh Vân đẫy đà trông thấy.

Phan Như Thảo

Từng được kỳ vọng sẽ “áp đảo” Ngọc Trinh khi sở hữu nét đẹp hoàn hảo cùng vóc dáng cơ thể đáng ngưỡng mộ, nhưng kể từ sau khi sinh con, Phan Như Thảo tăng cân chóng mặt. Trong những bức ảnh được người đẹp đăng tải, cô tròn trịa lên trông thấy. Không ít khán giả để lại bình luận “trêu chọc” cựu người mẫu rằng chồng đại gia chăm sóc cô quá mát tay.

Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu - Ảnh 3

Từng là một người mẫu với 3 vòng nóng bỏng, vì vậy hình ảnh hiện tại của Phan Như Thảo khiến nhiều người bất ngờ. 

Theo chia sẻ của Phan Như Thảo, sau khi sinh con, cô tăng hẳn 30kg. “Hiện, cân nặng của tôi vẫn ở mức 70kg. “Tôi cũng muốn giảm cân, nhưng phải kết hợp chế độ ăn và tập luyện. Anh Đức An không muốn tôi kiêng này kiêng nọ, thậm chí còn nhồi nhét mình ăn để có nhiều có sức khỏe”, người đẹp họ Phan chi sẻ trên sóng truyền hình.

Hiện, Phan Như Thảo đã rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Cô lấn sân sang kinh doanh dưới sự ủng hộ và giúp đỡ của chồng. Ngoài thời gian làm việc, cô tập trung chăm sóc con cái và gia đình nhỏ.

Cao Ngân

Cao Ngân là một người mẫu xuất thân từ chương trình Vietnam's next top model với gương mặt góc cạnh cùng thân hình siêu mỏng.

Tuy nhiên, trong đêm chung kết người mẫu Việt Nam Vietnam Next top Model 2017, Cao Ngân trở thành chủ đề bàn tán của dư luận với thân hình da bọc xương. Cô thậm chí nhận phải nhiều lời chỉ trích, châm biếm của cư dân mạng. Chia sẻ về việc này, chân dài cho biết thời điểm đó bị bệnh nên bản thân cô bị sụt cân mất kiểm soát.

Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu - Ảnh 4
Nữ người mẫu cho biết sau khi tập luyện và ăn uống theo chế độ, cô đã tăng thêm 7kg (từ 42kg lên 49kg) kể từ sau đêm trình diễn gây sóng gió. 

Hiện tại, Cao Ngân cũng đã lấy lại được cân nặng bình thường và trở nên xinh đẹp hơn.

Hiền Hồ

Những ngày qua, trong tình hình phức tạp hiện tại, nữ ca sĩ Hiền Hồ chọn Đà Lạt là nơi tránh dịch cho mình. Nhưng điều quan ngại mà các fan phát hiện được trong loạt hình Hiền Hồ chia sẻ là dường như cô có phần mập hơn trước.

Mỹ nhân Việt tăng cân chóng mặt khiến dân tình sốc nặng: Phi Thanh Vân 'phát tướng' đến hú hồn, Hiền Hồ cũng khó tránh khỏi phì nhiêu - Ảnh 5
Gương mặt bầu bĩnh hơn trước khiến Hiền Hồ bị nhận xét là phát tướng

Nhìn hai bức hình, người hâm mộ có thể nhận ra gương mặt béo lên thấy rõ của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Thế nhưng trông cô vẫn đáng yêu hết sức.  Sau ồn ào cặp kè đại gia, cho đến nay, nữ ca sĩ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trở lại đường đua Vbiz.

 

'Lão phật gia' Sơn Kim tung loạt ảnh hiếm, để lộ tình trạng của vợ chồng nam doanh nhân sau ồn ào 'anh em họ nương tựa' với Hiền Hồ

'Lão phật gia' Sơn Kim tung loạt ảnh hiếm, để lộ tình trạng của vợ chồng nam doanh nhân sau ồn ào 'anh em họ nương tựa' với Hiền Hồ

Sáng ngày 12/5, bà chủ gia tộc Sơn Kim bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh gia đình khiến dân tình chú ý. Trong đó vô tình để lộ mối quan hệ của vợ chồng CEO Hồ Nhân trước khi ồn ào 'anh em nương tựa' với Hiền Hồ bị 'khui' ra ánh sáng.

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