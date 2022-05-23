Kể từ sau khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân - Huy Trần luôn khiến CĐM 'sâu răng' vì những pha phát 'đường' trên MXH. Tuy nhiên, đến mới đây, nàng đả nữ phải thui thủi ở nhà một mình, lên mạng than thở với netizen vì bị chồng trẻ 'bỏ rơi'.

Đầu tháng 5, cả showbiz Việt bùng nổ khi đả nữ Ngô Thanh Vân và CEO Huy Trần chính thức về chung một nhà bằng đám cưới siêu hoành tráng, nhưng cũng không kém phần ấm cúng ở Đà Nẵng. Cô dâu hạnh phúc trào dâng trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet Kể từ sau khi bắt đầu "góp gạo thổi cơm chung", cả hai luôn khiến dân tình ghen tị nổ mắt vì những màn khoe tình cảm cực ngọt trên MXH.

Tuy nhiên, mới đây, Ngô Thanh Vân bất ngờ lên Facebook than thở với CĐM vì bị "ai đó" bỏ rơi. Theo đó, nàng đả nữ viết trên trang cá nhân: "Ủa alo... Rồi sao có qua không, bỏ tui 1 mình đợi vậy. Chef ơi". Bài đăng của nàng đả nữ - Ảnh chụp màn hình Khỏi cần giải thích, ai cũng biết vị chef (đầu bếp) mà cô Hai Phượng nhắc tới không ai khác là ông xã Huy Trần. Trong ảnh, Ngô Thanh Vân khoe trọn nhan sắc trẻ trung, bị thời gian "lãng quên" kèm theo biểu cảm chờ ai đó, tay gọi điện thoại vô cùng đăm chiêu.

Bên dưới bài viết, không ít cư dân mạng chẳng những không an ủi nàng dâu mới, mà còn tràn vào châm chọc Ngô Thanh Vân "nhớ chồng". Một tài khoản trêu: "Ủa ủa, Mới có 2 ngày thôi mà nhớ vậy ạ?" Đáp lại, đả nữ "tủi thân" thưa: "Em kiếm người nấu đồ ăn chị ơi". Ra là đang gọi người nấu ăn - Ảnh chụp màn hình Màn than thở của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận về loạt icon "HaHa" và nhiều bình luận trêu chọc. Dù vậy, ai cũng ngưỡng mộ tình cảm đẹp, pha chút đáng yêu của cặp vợ chồng son này. Được biết, trong suốt chặng đường yêu, Huy Trần thường xuyên chiêu đãi Ngô Thanh Vân nhiều bữa ăn "sang - xịn - mịn" va lãng mạn chẳng kém gì nhà hàng 5 sao. Thảo nào "chồng mới đi vắng 2 hôm, mà Hai Phượng đã nhớ đến thế này"!

Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' Mới đây, tiếp nối chuỗi bài viết tâm sự chuyện kết hôn, Ngô Thanh Vân vừa có bài đăng mới trên trang cá nhân. Nàng đả nữ đã làm một điều vô cùng thiêng liêng khiến dân tình không khỏi xúc động.

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