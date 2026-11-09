Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 19:45

3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tinh thần đầy hứng khởi cũng như lòng say mê công việc giúp cho người tuổi này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con giáp này hãy học hỏi thêm các kiến thức đầu tư, kinh doanh trước khi làm giàu nếu muốn nâng cao nguồn thu nhập hơn nữa. Đó là cách giúp tuổi này tránh được những nguy cơ, rắc rối không đáng. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này vượng sắc. Người độc thân có cơ hội tiếp cận với nhiều đối tượng khác giới. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của người mới quen nếu không muốn hối hận về sau. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi dự báo công việc của người tuổi Thân diễn ra đều đều và hanh thông. Dù nhận được sự trợ giúp của Quý Nhân nhưng người tuổi này chưa biết cách tận dụng thời cơ trước mắt. Đồng thời, bản mệnh có xu hướng chọn lựa hướng đi an toàn nên khó đem lại kết quả đột phá. 

Vận trình tình cảm những thay đổi mới mẻ. Người độc thân luôn có một sức hút đặc biệt đối với người khác giới. Còn người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác phái để tránh những hiểu lầm không đáng xảy ra trong mối quan hệ hiện tại. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Mọi công việc của tuổi Dậu diễn ra chẳng có gì lo ngại. Người tuổi này được cấp trên trao cho cơ hội phát huy năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ đó, bản mệnh tìm thấy được khả năng tiềm ẩn bên trong dẫn đến con đường công danh cũng phát triển như mong muốn. Việc đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập rủng rỉnh, đồng thời cũng chi tiêu thoải mái hơn trước. 

Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thâm sớm tìm được người bạn đời phù hợp với mình. Với người đã kết hôn, cả hai đang có những phút giây hạnh phúc thật sự bên đối phương. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 10h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đến khách sạn giải quyết nghi vấn của gia đình, tôi lặng người khi bất ngờ chạm mặt mẹ đẻ

Đến khách sạn giải quyết nghi vấn của gia đình, tôi lặng người khi bất ngờ chạm mặt mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Sau ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khoảnh khắc tôi dẫn người đàn ông ấy cùng ra tòa làm cả nhà chồng sụp đổ, chồng vội vã rút đơn xin tái hợp

Khoảnh khắc tôi dẫn người đàn ông ấy cùng ra tòa làm cả nhà chồng sụp đổ, chồng vội vã rút đơn xin tái hợp

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Chồng mất tăm 4 năm đột ngột về nhà ôm theo hộp vàng nặng trịch, vừa cất lời anh ta khiến tôi ngã ngửa

Chồng mất tăm 4 năm đột ngột về nhà ôm theo hộp vàng nặng trịch, vừa cất lời anh ta khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Bồ nhí của chồng vội vã nhắn tin khoe thai quý tử, tôi bình thản giơ tấm hình khiến cô ta tái mét mặt mày

Bồ nhí của chồng vội vã nhắn tin khoe thai quý tử, tôi bình thản giơ tấm hình khiến cô ta tái mét mặt mày

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như Phượng Hoàng, giàu sang bất tận

Qua đêm nay, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như Phượng Hoàng, giàu sang bất tận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 10h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Sau ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Sau ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như Phượng Hoàng, giàu sang bất tận

Qua đêm nay, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như Phượng Hoàng, giàu sang bất tận

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026