Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí'

Hậu trường 27/07/2022 13:50

Từ khi kết hôn, cặp đôi Ngô Thanh Vân và CEO Huy Trần thường xuyên đăng tải loạt ảnh tình tứ khiến dân tình không khỏi hờn ghen đỏ con mắt.

Mới đây, cả 2 tiếp tục có chuyến vi vu nước ngoài cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc bên nhau. Trong đó, không thể không nhận ra niềm hạnh phúc từ nàng ‘đả nữ màn ảnh Việt’ khi cô liên tục chia sẻ những hình ảnh được chính chồng chụp cho, nữ diễn viên tự tin khoe nhan sắc U45 và không ngại dành lời có cánh cho chồng mình. 'Chef dạo này chụp ảnh xịn sò lên rồi Huy Trần. Nhờ Chef qua mà mặt đã tròn lên thì phải?'.

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân đang tận hưởng hạnh phúc bên chồng mới cưới. Ảnh: Internet

Bản thân người đẹp thực sự đang có những giây phút viên mãn bên cạnh chồng trẻ mới cưới đến mức không ngại ngần thể hiện trên mạng xã hội.

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh du lịch cùng chồng. Ảnh: Internet

Đặc biệt có thể thấy, trung thành với phong cách giản dị, tự nhiên, bà xã CEO Huy Trần vô cùng thoải mái thể hiện cá tính. Cũng trong loạt hình này, Ngô Thanh Vân cười tít mắt khi được nam CEO chụp cho. Ở khoảnh khắc cười tươi hết cỡ, nhiều người nhận ra 'đả nữ màn ảnh Việt' đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, những nếp nhăn không thể che giấu ở vùng má, khoé miệng bất chợt lộ rõ. 

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân cười tươi trong các khoảnh khắc chồng chụp cho. Ảnh: Internet

Nhiều khán giả dành những lời khen đầy tinh tế khi bắt sóng được những cảm xúc từ trái tim của người đẹp U45, tuy nhiên cũng có một số người nhận ra nếp nhăn đã xuất hiện ở phần 'râu rồng' thường thấy sau tuổi 30 trên gương mặt Ngô Thanh Vân. Các rãnh nhăn theo tuổi tác này chạy dọc từ hai bên cánh mũi xuống gần cằm, một số vết hằn li ti quanh khóe môi, viền môi khiến nhiều phụ nữ cảm thấy mất tự tin và già đi trông thấy.

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 4

Nhiều người cho rằng nàng 'đả nữ' nếu tăng thêm vài kilogram sẽ đẹp lên hơn trông thấy. Thông thường cơ thể quá gầy dễ lộ những khuyết điểm tuổi tác hơn bình thường.

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 5
Ngô Thanh Vân tuổi U45. Ảnh: Internet

Ở tuổi U45, Ngô Thanh Vân vẫn được khen trẻ hơn tuổi thật bởi lẽ cô có phong cách ăn mặc thời trang, cùng cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Bản thân đả nữ màn ảnh Việt dù lệch pha, hơn chồng đến gần 1 con giáp vẫn tươi tắn, tự tin với thần thái đầy quyến rũ. Dẫu một số khuyết điểm hoàn toàn khó tránh khỏi nhưng cả hai đều nhận được không ít lời khen ngợi với đầy nét phu thê.

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 6

 

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 7

 

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 8

 

Khoe ảnh chồng kém 11 tuổi chụp 'xịn sò', Ngô Thanh Vân lộ rõ dấu hiệu tuổi già: fan động viên 'nên tăng thêm mấy kí' - Ảnh 9
CEO Huy Trần và Ngô Thanh Vân. Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân kết hôn với nam CEO Huy Trần vào 5/2022, cả hai tổ chức đám cưới ở một resort cao cấp tại Đà Nẵng sau thời gian hẹn hò được biết từ năm 2020.

Ở độ tuổi từ sau trung niên, việc chăm sóc đúng cách và các liệu pháp chống lão hóa tiên tiến phần nào cải thiện tuổi tác. Chị em có thể bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục thể thao, tránh căng thẳng, mệt mỏi và luôn giữ tâm hồn vui vẻ, thoải mái mang đến tác dụng đặc biệt cho sắc đẹp.

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