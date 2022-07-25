Hoàng Oanh đăng ảnh thăng hạng nhan sắc sau ly hôn, bất ngờ được chồng cũ khen nức nở hậu ồn ào cặp kè tình mới

Chồng cũ Hoàng Oanh đã vào tương tác ‘cực tình’ với nữ mc sau lùm xùm có tình mới và cả hai đã đường ai nấy đi khoảng 3 tháng trước.

Hoàng Anh và chồng cũ gây tiếc nuối vì cả hai chính thức công bố đường ai nấy đi sau thời gian chung sống và cùng có một hạnh phúc nhỏ. Vào thời gian kể trên không lâu sau đó, Jack Cole liên tục đăng ảnh thân thiết bên một cô gái lạ. Anh không ngại ngần bày tỏ tình cảm với đối phương khiến cư dân mạng đặt nghi vấn chồng của Hoàng Oanh đã có người mới. Hoàng Oanh đăng tải ảnh mới, khoe nhan sắc thăng hạng. Ảnh: Internet Trước một số đồn đoán, cư dân mạng cũng bất ngờ thấy nữ MC đình đám đã hủy kết bạn với chồng cũ và có những lời chia sẻ đầy tâm trạng. Cách đây vài giờ trước, Hoàng Oanh đã đăng tải hình ảnh của mình trên Instagram. Trong loạt ảnh, nữ MC diện trang phục bắt mắt, với mái tóc ngắn cá tính, Hoàng Oanh khoe nhan sắc mặn mà cùng thần thái tươi rói. Cô đính kèm chú thích: "Sống như những đóa hoa đầy bản sắc ngát hương".

Chồng cũ tương tác với Hoàng Oanh hậu lùm xùm sau ly hôn. Ảnh: Internet Loạt ảnh mới của nữ MC đã nhận về không ít lời khen ngợi, bày tỏ tình cảm cho nàng Á hậu ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cũng đồng thời, cư dân mạng bất ngờ ‘soi’ thấy chồng cũ của cô có lời khen ngợi đầy tình cảm. Cụ thể, anh viết: "You look stunning!" (Tạm dịch: Bạn tuyệt đẹp!). Trước đó, chồng cũ Hoàng Oanh cũng có động thái liên quan đến nữ MC đó là đăng tải hình ảnh Hoàng Oanh cùng con trai mình, chồng Tây Hoàng Anh khiến nhiều người bất ngờ: Liệu anh còn vấn vương về nữ MC chăng?

Nghi vấn chồng cũ Hoàng Oanh đã có người mới hậu ly hôn. Ảnh: Internet Trước những đồn đoán về cuộc sống sau chia tay, nhiều người thắc mắc mối quan hệ chồng cũ Hoàng Oanh và cô nàng ra sao? Những mâu thuẫn trước đó trong chuyện tình cảm của cô nàng khiến nhiều người vẫn còn cảm thấy khó hiểu, đặc biệt sau bài đăng đầy ẩn ý khi chồng Tây xuất hiện với hình ảnh cùng gái lạ: "Điều khó nhất trong một đoạn đời có lẽ là sống tử tế với những người đã không hề tử tế với mình. Nhưng vẫn dễ hơn là sống lỗi như họ. Biết ơn đời cho con nắng và hoa, cây xanh và bóng mát, có mẹ cha anh chị em và con trai nhỏ bé. Mỗi ngày qua là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn". Hoàng Oanh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: Internet Hiện, Hoàng Oanh vẫn chăm chỉ đi làm, cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp sau ly hôn. Dù trải qua những đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân, Hoàng Oanh vẫn cho thấy là người phụ nữ mạnh mẽ và không quá bi lụy. Cô không để lại điều tiếng gì về chuyện đời tư vì cách ứng xử văn minh. Điều đó cũng giúp cô nhận nhiều sự cảm thông từ khán giả.

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