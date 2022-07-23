‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước

Hậu trường 23/07/2022 12:02

Tình cảm giữa Kim Lý và Subeo (con riêng của Hà Hồ) rất thân thiết, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm ngay chốn đông người.

Mới đây, Kim Lý có dịp đưa Hà Hồ cùng cha mẹ về thăm quê hương Thụy Điển, dĩ nhiên không thể thiếu hình ảnh Subeo, cậu bé luôn có mặt khi cả cha dượng và mẹ ruột có những chuyến du lịch chung.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 1
Mới đây, Subeo và gia đình có chuyến du lịch Thụy Điển. Ảnh: Internet

Không chỉ có nhiều dịp đi du lịch chung, Kim Lý và Subeo còn được cho là rất hiểu ý nhau, Kim Lý dành nhiều yêu thương cho con trai riêng của Hà Hồ và ngược lại, Subeo cũng thể hiện tình cảm thân thiết với Kim Lý, cả hai không khác những người thân ruột thịt, máu mủ. Điều này khiến dân tình không khỏi cảm mến, ấm lòng thay.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 2
Những khoảnh khắc Subeo thân thiết cùng Kim Lý khi đi du lịch chung. Ảnh: Internet

Trong chuyến du lịch trời Âu, có thể thấy, tình cảm giữa Kim Lý và Subeo còn thân tình hơn nữa. Trong dịp đặc biệt này, cậu lại được cha mẹ ‘hộ tống’ đi chơi, trải nghiệm và được khám phá hết mình. Có thể thấy, ở quê nội Thụy Điển của Kim Lý, Subeo cũng chính là anh cả không thể thiếu trong gia đình cùng với 2 em nhỏ Lisa và Leon. Trong những khung hình check in, Subeo không ít lần góp mặt cực kỳ vui vẻ. Các khoảnh khắc dạo cùng ba, khán giả bất ngờ khi thấy Subeo và ba Lý khoác vai thân thiết, tình cảm gắn bó không khoảng cách.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 3
Subeo cùng cha mẹ du lịch khám phá quê hương. Ảnh: Internet

Ngay cả những bức hình chụp sau lưng, Subeo cũng kề sát bên bố Dượng cho thấy cả hai như anh em tâm đầu ý hợp, cậu bé thừa hưởng gen trội với chiều cao xấp xỉ mẹ Hà dù mới 12 tuổi. Cả gia đình cùng đi du lịch, trong đó không thể thiếu Subeo ‘lọt’ vào những khung hình ấm áp cùng gia đình, cậu được cha mẹ đưa đi rất nhiều nơi.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 4

 

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 5
Gia đình có nhiều khoảnh khắc check in kỉ niệm. Ảnh: Internet

Dù cha ruột và mẹ ruột không còn ở chung, tuy nhiên, có thể thấy Subeo vẫn nhận được tình yêu thương, chăm sóc đặc biệt của gia đình hai bên, ở bất cứ đâu, Subeo cũng được chăm sóc, hậu thuẫn đầy đủ, ngay cả Đàm Thu Trang cũng có tình cảm bền chặt và quý mến Subeo. Dân tình thường không có những lần nói đùa, rằng ‘2 người chia tay nhưng 4 người hạnh phúc’, điều đó có thể thấy ở gia đình của Kim Lý - Hà Hồ và Cường Đô La.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 6

 

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 7

 

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 8
Subeo và cha mẹ thưỡng xuyên có những chuyến du lịch chung. Ảnh: Internet

Ở nơi xa đã có nhiều tình cảm đến vậy, những lần sinh hoạt và du lịch ở trong nước, bố Kim Lý lại càng khiến dân tình ghen tỵ vì sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Có thể thấy, anh dành mọi bản lĩnh, kinh nghiệm mà mình có được để dạy con trai học tập, rèn luyện thể thao. Đôi lúc, cả hai bố con đều chơi game chung cũng khiến nhiều người cho rằng hiếm có một người bố dượng nào dành nhiều tình cảm cho con riêng của mình như vậy.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 9

 

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 10
Subeo cũng rất yêu thương bố Kim Lý. Ảnh: Internet

Đáp lại tình cảm của cha, Subeo không ít lần dành những tình cảm vô cùng thân thiết, thoải mái thể hiện qua những cử chỉ thân mật, ôm hôn Kim Lý. Cậu bé cũng luôn học hành chăm ngoan khiến không ít người cảm mến.

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 11

 

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 12

 

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 13
Subeo và hai em nhỏ. Ảnh: Internet

Ngay cả khi Leon và Lisa ra đời, hai bé cũng chính là sợi dây kết nối giúp tình cảm bố con Kim Lý - Subeo thêm gắn chặt hơn, Subeo thường xuyên phụ cha và mẹ chăm sóc em bé, xem em như em ruột thể hiện tình cảm hết sức ngọt ngào.

Chia sẻ trên Vietnamnet về con riêng của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từng bộc bạch rằng: "Tôi luôn xem Subeo như con ruột của mình từ khi yêu Hà. Tất nhiên, Subeo cũng có bố và cả hai rất thân thiết, nhưng về phương diện cá nhân, tôi vẫn luôn yêu thương và tranh thủ thời gian đi ăn hay đi chơi riêng với Subeo. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi chơi thể thao cùng nhau. Đây là dịp để cả hai gắn kết hơn".

‘Bố dượng’ Kim Lý và Subeo thân thiết từ Việt Nam sang đến trời Tây: khoác vai thân tình không rời nửa bước - Ảnh 14
Subeo cùng hai em du lịch với cha mẹ. Ảnh: Internet

"Tôi và Hà luôn tâm niệm sẽ đối xử với các con công bằng. Subeo cũng rất yêu quý hai em Lisa, Leon, chơi đùa với các em mà không có bất kỳ sự ghen tị nào. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trước và sau khi có thêm con cũng không hề thay đổi", nam diễn viên chia sẻ.

Có thể thấy, Subeo là sợi dây gắn kết giữa mẹ Hà Hồ và bố Kim Lý, khi cả hai cùng vun vén cho tình yêu thương và chăm sóc những đứa trẻ của mình. Cứ nhìn cuộc sống của gia đình Hà Hồ - Kim Lý và Subeo, không ít người lại cảm thấy vui mừng thay cho họ.

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Từ khóa:   Subeo và bố mẹ Subeo - Kim Lý Subeo-Hà Hồ

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