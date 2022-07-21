Vào ngày đó, cô mong cầu, khẩn thiết bác sĩ ‘xin hãy cứu Công Lý’, chồng cô. "Khi đưa anh Lý đi cấp cứu, trời mưa tầm tã, xối xả, mây đen khắp lối. Cả đêm hôm đó, mình không chợp mắt một phút nào mà chỉ ngồi nhìn vào cửa phòng cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực"- Ngọc Hà tiết lộ.

Vào tháng 7/2021, NSND Công Lý không may đột quỵ tại nhà riêng. Thời điểm kể trên là một cơn sóng dữ đối với cả hai. May mắn, nhờ tích cực điều trị theo phác đồ của bác sĩ cùng sự chăm sóc tận tình của vợ trẻ mà nam nghệ sĩ đã dần hồi phục. Hiếm hoi nhắc đến bệnh tình của chồng, đây là lần đầu tiên Ngọc Hà có đoạn chia sẻ trên trang cá nhân về những gì mình đã trải qua.

Cô tâm sự: "Ai có thân nhân bị đột quỵ mới thấm khổ và mệt mỏi. Anh Lý lại bị bệnh nặng vô cùng, rất nặng. Mạnh mẽ đến đâu, mình cũng là đàn bà. Mình nản chí thì anh Lý dựa vào ai. 4 tháng ở viện, mình từng ước có một giấc ngủ trọn vẹn mà đâu dễ dàng gì. Vậy sức mạnh ở đâu để có thể vượt qua được? Đó chính là tình cảm thương yêu chồng. Và mình tin anh Lý sống tốt chả cớ gì ông Trời nỡ khiến anh Lý trở nên bất hạnh".

Cũng vào thời điểm kể trên, NSND đã phải nằm viện trong thời điểm đại dịch diễn biến căng thẳng nhất năm 2021, mọi thứ đều thiếu thốn, khó khăn. Cô chia sẻ, tinh thần vô cùng trống rỗng và mơ hồ, suốt 4 tháng ở viện không có một giấc ngủ trọn vẹn nhưng bản thân mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chồng, chưa từng một lời kêu than.

Cô cũng tiết lộ thêm, bản thân chưa bao giờ chăm sóc người bệnh nhưng vì tình yêu thương, cô vượt qua hết. "Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ biết đi vào viện là gì, hay chăm sóc ai cả. Thế nhưng, khi chồng ốm đi viện mới thấm thía không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ đi viện, có người nhà ốm. Tuy nhiên, khổ là vậy, mệt mỏi là vậy nhưng cũng có nhiều kỉ niệm ngọt ngào khó quên".

Ngọc Hà chia sẻ việc mình vô cùng lo lắng khi chồng bị bệnh. Ảnh: Internet

Được biết, suốt những ngày Công Lý bị bệnh, Ngọc Hà và quản lý giữ bí mật thông tin, cô chỉ tiết lộ chuyện chồng bị ngã phải nhập viện. Cô cho hay, bản thân hiểu nam nghệ sĩ không muốn mọi người bị náo loạn vì thông tin, chỉ mong khán giả nhắc đến mình qua vai diễn.

Vợ trẻ của NSND Công Lý cũng cho hay, sự "hồi sinh'' của anh, đến giờ bác sĩ vẫn gọi là kỳ tích. ''Anh Lý tỉnh lại rất sốc, thậm trí trầm cảm. Người nghệ sĩ,mà bị đột quỵ tỉnh dậy thấy tay chân yếu đi, sống khác gì đang dày vò họ đến phát điên. Nhưng mình lại động viên chính mình, anh Lý sống được là còn may mắn rất nhiều so với vị trí tổn thương. Vì thế, phải lạc quan chiến đấu. Và sự tận tâm, nhiệt huyết của bác sĩ, kỹ thuật viên bệnh viện 108 luôn dành những gì tốt nhất cho anh. Những phút giây tập luyện mệt mỏi, đau đớn, kỹ thuật viên phải rất kiên trì, người bệnh cũng phải cố gắng rất nhiều mới có một Công Lý 'lành lặn' của ngày hôm nay!''.

Một năm trôi qua, nó không quá dài nhưng cuộc sống hai vợ chồng đã đảo lộn một cách không ngờ tới. Thời gian qua, bệnh tật còn đó, tiền của ra đi và sự tan vỡ từ nhiều mối quan hệ khi họ biết anh Lý ốm nặng. Nếu 8 tháng trước, cuộc đời mình và anh Lý đầy muộn phiền, u uất, thì 4 tháng sau này, ánh sáng cũng bắt đầu soi chiếu. Đó là khi anh Lý ổn dần về sức khoẻ...''

Là một người "khó tìm", có lối sống văn minh, chu đáo và hiểu chuyện. Có trải qua thời gian này, mới có thể thấy Ngọc Hà son sắt, thủy chung. Đến giờ cô kết luận được rằng, chính tình cảm yêu thương chồng đã tạo nên sự mạnh mẽ phi thường, giúp cô vượt qua những cảm xúc yếu đuối nhất để trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh.

Công Lý hiện dần phục hồi sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngọc Hà cũng tiết lộ thêm, ngày NSND Công Lý ra viện, cô vui mừng khôn xiết và cảm ơn những người bạn, người thân luôn ở bên ủng hộ: "Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên. Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người".

Ngọc Hà sinh năm 1988 nhận được tình yêu và sự che chở của NSND Công Lý hơn cô 15 tuổi. Cả hai đã nên duyên và hẹn hò sau 6 năm, tổ chức hôn lễ vào tháng 1/2021.

Hiện tại, sau một thời gian dài tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để điều trị bệnh tật, NSND Công Lý đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Đồng nghiệp và người hâm mộ rất vui mừng vì điều này.

Dù đảm nhận một vai nhỏ nhưng NSND Công Lý cho hay, anh cũng phải luyện tập rất vất vả. Sắp tới, tuỳ vào tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ mà ê-kíp và gia đình sẽ có những định hướng công việc phù hợp cho 'cô Đẩu'.