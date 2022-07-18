Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột

Hậu trường 18/07/2022 16:27

Chia sẻ một đoạn clip về một hành động quan tâm từ mẹ chồng, Võ Hạ Trâm không khỏi xúc động: Khác gì mẹ ruột.

Cuộc sống hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ nhận được nhiều sự theo dõi. Sau cuộc tình nên duyên với chủ tịch người Ấn của một công ty chuyên về đá hoa cương, Võ Hạ Trâm có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ.

Không chỉ bởi mức sống khá giả, mà cô con dâu Việt Võ Hạ Trâm được gia đình chồng Ấn nuông chiều hết mực, đặc biệt là bà nội bé Moon luôn gần gũi và yêu chiều cô như con ruột.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm và gia đình chồng Ấn. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, nhân sinh nhật 1 tuổi của bé Moon, bà nội và cô ruột Moon đã đích thân khăn gói từ Ấn Độ xa xôi về Việt Nam thăm cháu. Bà nội cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà bao gồm đồ ăn, quần áo và không thể không kể đến các món trang sức giá trị về vật chất cho con dâu và ái nữ đầu lòng của cô.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 2
Mẹ chồng Võ Hạ Trâm bôi thuốc cho con dâu. Ảnh: Internet

Tình cảm mẹ chồng - con dâu Võ Hạ Trâm vô cùng thuận hòa, dù vướng rào cản ngôn ngữ hay văn hóa, song Võ Hạ Trâm vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương từ mẹ chồng.

Mới đây, giọng ca Chợt như giấc mơ chia sẻ đoạn clip ngắn trên trang cá nhân, ghi lại cảnh được mẹ chồng Ấn Độ chăm sóc. Trong clip, mẹ chồng ngoại quốc tỉ mỉ bôi thuốc lên những vị trí da bị muỗi đốt của Võ Hạ Trâm. Hành động của bà khiến nữ ca sĩ không khỏi dâng trào cảm xúc: "Tình cảm xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Chỉ có tình yêu thương mới xoa dịu những tổn thương, mất mát và mang người với người đến gần nhau hơn. Hãy thể hiện tình yêu thương từ những điều nhỏ nhất, để một ngày kia chúng ta sẽ nhận được những tình yêu thương từ những người chúng ta đã thật lòng, thật tâm yêu thương họ. Cảm ơn và biết ơn rất nhiều.”

Cuối dòng chia sẻ, cô chú thích thêm: "Con dâu nhõng nhẽo với mẹ chồng vì bị muỗi cắn quá nhiều khi đi học ngoại khóa".

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 3
Mẹ chồng Võ Hạ Trâm 'cưng con dâu như trứng'. Ảnh: Internet

Ngay sau đoạn clip đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng Võ Hạ Trâm có người mẹ chồng tuyệt vời, không khác nào mẹ đẻ. Có thể thấy, tình yêu thương của nữ ca sĩ và mẹ chồng thuận hòa và quấn quýt rất nhiều. Không ít lần, nữ ca sĩ dành những lời "có cánh" khi nói về đấng sinh thành của ông xã. Bản thân cô làm dâu xứ người cũng từng chia sẻ cảm nhận hạnh phúc. Cô cho hay: “Trải nghiệm đầu đời làm dâu cũng y chang như ở nhà mẹ ruột, được yêu thương chăm sóc chiều chuộng và thoải mái nhất. Bởi tui hên quá có hai bà mẹ tuyệt vời nhất quả đất!"

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 4
Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 5
Cư dân mạng cho rằng Võ Hạ Trâm đúng là nàng dâu sường nhất nhì Vbiz. Ảnh: Internet

Nhiều khoảnh khắc Võ Hạ Trâm thân thiết với mẹ chồng, cô nằm gối đầu lên đùi bà đồng thời mẹ chồng cũng tương tác rất nhiệt tình với con dâu cho thấy sự hạnh phúc. Trong lần về nhà chồng trước đây, mẹ chồng chu đáo chuẩn bị cho giọng ca Chợt như giấc mơ rất nhiều trang sức bằng vàng, thậm chí bà còn tự tay đeo cho cô. Lần sang Việt Nam thăm con dâu mới nhất, bà cũng lựa cho cô những bộ trang phục mặc tại nhà thể hiện tình yêu thương vô bờ bến khiến nhiều người cảm thấy ấm áp thay.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 6

 

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 7
Bà nội mừng sinh nhật cháu gái mới đây. Ảnh: Internet

Có thể thấy, bà nội Moon rất tâm lý và ‘xì - tin’ chẳng khác giới trẻ. Trong tiệc thôi nôi của cháu bà vui vẻ nhảy múa, ‘quẩy’ rất nhiệt tình với con dâu. Mẹ chồng - nàng dâu cùng gia đình có những giây phút hào hứng khiến nhiều người không khỏi chúc mừng lây trong ngày vui của nhóc tì.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 8

 

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột - Ảnh 9
Mẹ chồng Võ Hạ Trâm và con dâu rất thân thiết. Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Võ Hạ Trâm tuy khác biệt văn hóa, ngôn ngữ nhưng cô cho hay mình luôn dung hòa được mọi điều. Đặc biệt, vì mẹ chồng yêu chiều hết mức khi không cho cô động tay vào việc nhà, bà hiểu cô là nghệ sĩ nên không bắt phải giỏi nội trợ hay nấu nướng. Ông xã cô cũng đồng quan điểm với mẹ. Ở nhà anh chưa từng yêu cầu Võ Hạ Trâm chuẩn bị đồ ăn mà đích thân vào bếp. Bên cạnh đó, ngoài việc nữ ca sĩ sinh năm 1990 không phải làm bất cứ điều gì, cô cũng không bị buộc phải sống chung với gia đình ông xã.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa này vốn nhiều định kiến, vả lại là con dâu lấy chồng xứ người, khán giả rất vui mừng khi giọng ca 9x được nhà ông xã yêu thương vô điều kiện, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ Võ Hạ Trâm là nàng dâu sướng nhất nhì Vbiz.

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