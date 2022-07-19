Ở tuổi U55, Diva Hồng Nhung ‘lão hóa ngược’ ở một chi tiết, cứ ngỡ U30

Không chỉ bởi thời trang có phần hack tuổi, hay vóc dáng nhỏ nhắn ưa nhìn, bộ phận góp phần giúp nữ ca sĩ hack tuổi từ U55 mà nhìn như U30 chính là mái tóc.

Sau khi sinh con tại Thái Lan, nữ ca sĩ gần như lui về hậu trường để vun vén, chăm lo cho gia đình và cặp song sinh của mình. Ở tuổi ngoài ngũ tuần, Hồng Nhung được khen ngợi nhan sắc trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thực.

Hồng Nhung thường xuyên giữ gìn vẻ đẹp mái tóc. Ảnh: Internet

Dù nên duyên với chồng ngoại quốc, nhưng người hâm mộ có thể thấy Hồng Nhung luôn ưa chuộng mái tóc màu đen. Có thể thấy, suối tóc của cô suôn thẳng mượt mang yếu tố vượt thời gian. Màu sắc của tóc hiếm khi được cô thay đổi.

Thi thoảng, giọng ca "Nhớ Mùa Thu Hà Nội" chỉ F5 diện mạo bằng cách nhuộm highlight các màu tóc để trở nên phong cách và cá tính hơn. Và quả thực, phụ nữ giữ cho mình mái tóc suôn mượt góp phần trẻ hóa thêm bội phần.

Hồng Nhung làm mới mái tóc khi tham dự sự kiện. Ảnh: Internet

Nếu bảo Hồng Nhung lão hóa ngược do tìm được tình yêu mới viên mãn thì cũng đúng nhưng cái đúng nhất giúp cô trẻ hóa tuyệt vời so với số tuổi thật của mình chính là tìm được kiểu tóc chân ái. Khi ai đó bảo tóc tai quyết định 80% diện mạo của một người phụ nữ thì điều đó thật sự không sai chút nào.

Chỉ cần để ý qua các khung hình đủ thấy giọng ca Họa mi hót trong mưa chăm sóc mái tóc tỉ mỉ như thế nào. Cô luôn nâng niu và biến hóa mái tóc một cách điệu đà giúp cô trẻ trung hơn trông thấy.

Hồng Nhung làm đẹp với mái tóc rất duyên. Ảnh: Internet

Những hình ảnh đời thường của Hồng Nhung dù đã bước sang tuổi 52 nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Body gọn gàng không mỡ thừa thường xuyên khiến cô bị nhận nhầm U30. Để có được ngoại hình thon gọn, căng tràn sức sống, Hồng Nhung tiết lộ cô đam mê tập yoga, ngồi thiền và ăn uống rất khoa học. Do đó, vòng eo của cô được biết đến cũng chỉ ở ngưỡng 60cm.

Hồng Nhung tự tin diện bikini cùng các con ở tuổi ngũ tuần. Ảnh: Internet

Đến nay, dù đã vượt ngưỡng 50 tuổi nhưng Hồng Nhung vẫn rất xinh đẹp. Công chúng cho rằng nhờ cách trang điểm, làm đẹp và cách sống tích cực, nhan sắc của nữ ca sĩ lên hương hơn hẳn.