‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái

Mới đây, xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật con gái 4 tuổi, ca sĩ Thanh Thảo khiến fan khá bất ngờ khi mặc đầm công chúa đôi với con gái.

Trong tiệc sinh nhật lần này, giọng ca ‘búp bê’ U50 đưa ra dresscode cho khách mời là màu xanh trong trẻo cùng cảm hứng concept là công chúa băng giá Elsa trong bộ phim Frozen nhà Disney. Ngay khi xuất hiện tại bữa tiệc hoành tráng, nữ ca sĩ cùng con gái đã ‘nổi bần bật’ vì váy đầm lộng lẫy và trẻ trung. Thanh Thảo và con gái xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc. Ảnh: Internet Cả hai mẹ con cùng hóa thân với hình tượng nhân vật trong truyện cổ tích, con gái cô vô cùng xinh xắn với tiara và tóc giả bạch kim như công chúa tuyết thực thụ.

Con gái của nữ ca sĩ. Ảnh: Internet Có thể thấy, dù đã vào độ tuổi U50, tuy nhiên nữ ca sĩ không khỏi ‘hack tuổi’, từ nhan sắc cho đến vóc dáng trẻ trung. Ca sĩ của thế hệ 9x đời đầu thậm chí chẳng ngại ‘cưa sừng làm nghé’ trong set váy công chúa đồng điệu cùng con gái lần này. Nhan sắc Thanh Thảo U50. Ảnh: Internet Chọn cho mình thiết kế trang phục đầm bóng, ôm sát khó nhằn, tuy nhiên vẫn không ‘dìm’ được vóc dáng của cô. Nổi tiếng với nhan sắc khả ái cùng phong cách thời trang thường xuyên thay đổi, nữ ca sĩ vô cùng tự tin khi diện những món đồ hack dáng như váy bồng bềnh và màu sắc rực rỡ. Đôi khi cô bị nhận xét hơi quá lố vì trang điểm quá tay cùng thời trang không phù hợp. Tuy nhiên, không ai phủ nhận nét đẹp vượt thời gian của nữ ca sĩ sinh năm 1977 là có thật.

Nữ ca sĩ 7x trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: Internet “Búp bê đẹp xinh” Thanh Thảo có biệt danh trong sự nghiệp ca hát cũng bởi dung mạo sáng, gương mặt từng được khen ‘nét Tây’ thuộc hàng best face đọ sắc với các hoa hậu. Sau nhiều năm, mỹ nhân vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Ở độ tuổi U50, nhan sắc cô được nhận xét có phần thăng hạng. Thanh Thảo ưa chuộng các kiểu váy đầm lộng lẫy, trẻ trung. Ảnh: Internet Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí, tuy nhiên, Thanh Thảo vẫn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện với vóc dáng gợi cảm, biến hóa linh hoạt. Nhan sắc Thanh Thảo trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: Internet Những lần diện trang phục gợi cảm, Thanh Thảo được nhận xét không khác U30 vì ngoại hình khỏe khoắn. Cô từng chia sẻ việc giữ chế độ ăn uống vô cùng kĩ lưỡng kèm việc thường xuyên tập luyện thể thao như bơi lội. “Tôi ăn uống cũng kỹ lưỡng lắm, không ăn dầu mỡ nhiều, ít nêm nếm gia vị. Tôi thích ăn rau củ luộc, ít tinh bột. Đồng thời, tôi không ăn dồn vào một bữa mà thường chia ra thành nhiều bữa nhỏ. Làn da thì may mắn mịn màng và đẹp từ nhỏ nên cũng thấy trẻ trung hơn". Ngoài ra Thanh Thảo cũng thừa nhận cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cũng là một trong những yếu tố giúp cô trở nên trẻ đẹp. Do đó, dù diện trang phục 'cưa sừng làm nghé' ở độ tuổi U50, khán giả vẫn trầm trồ với visual trẻ trung, rực rỡ của mẹ 2 con.

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