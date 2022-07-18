‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái

Hậu trường 18/07/2022 18:43

Mới đây, xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật con gái 4 tuổi, ca sĩ Thanh Thảo khiến fan khá bất ngờ khi mặc đầm công chúa đôi với con gái.

Trong tiệc sinh nhật lần này, giọng ca ‘búp bê’ U50 đưa ra dresscode cho khách mời là màu xanh trong trẻo cùng cảm hứng concept là công chúa băng giá Elsa trong bộ phim Frozen nhà Disney. Ngay khi xuất hiện tại bữa tiệc hoành tráng, nữ ca sĩ cùng con gái đã ‘nổi bần bật’ vì váy đầm lộng lẫy và trẻ trung.

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 1
Thanh Thảo và con gái xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc. Ảnh: Internet

Cả hai mẹ con cùng hóa thân với hình tượng nhân vật trong truyện cổ tích, con gái cô vô cùng xinh xắn với tiara và tóc giả bạch kim như công chúa tuyết thực thụ.

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 2
Con gái của nữ ca sĩ. Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã vào độ tuổi U50, tuy nhiên nữ ca sĩ không khỏi ‘hack tuổi’, từ nhan sắc cho đến vóc dáng trẻ trung. Ca sĩ của thế hệ 9x đời đầu thậm chí chẳng ngại ‘cưa sừng làm nghé’ trong set váy công chúa đồng điệu cùng con gái lần này. 

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 3
Nhan sắc Thanh Thảo U50. Ảnh: Internet

Chọn cho mình thiết kế trang phục đầm bóng, ôm sát khó nhằn, tuy nhiên vẫn không ‘dìm’ được vóc dáng của cô. Nổi tiếng với nhan sắc khả ái cùng phong cách thời trang thường xuyên thay đổi, nữ ca sĩ vô cùng tự tin khi diện những món đồ hack dáng như váy bồng bềnh và màu sắc rực rỡ. Đôi khi cô bị nhận xét hơi quá lố vì trang điểm quá tay cùng thời trang không phù hợp. Tuy nhiên, không ai phủ nhận nét đẹp vượt thời gian của nữ ca sĩ sinh năm 1977 là có thật.

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 4

 

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 5
Nữ ca sĩ 7x trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: Internet

“Búp bê đẹp xinh” Thanh Thảo có biệt danh trong sự nghiệp ca hát cũng bởi dung mạo sáng, gương mặt từng được khen ‘nét Tây’ thuộc hàng best face đọ sắc với các hoa hậu. Sau nhiều năm, mỹ nhân vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Ở độ tuổi U50, nhan sắc cô được nhận xét có phần thăng hạng.

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 6

 

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 7
Thanh Thảo ưa chuộng các kiểu váy đầm lộng lẫy, trẻ trung. Ảnh: Internet

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí, tuy nhiên, Thanh Thảo vẫn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện với vóc dáng gợi cảm, biến hóa linh hoạt.

‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 8
 
‘Búp bê Thanh Thảo’ U50 vẫn 'cưa sừng làm nghé', diện đầm công chúa hack tuổi nổi bần bật trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 9
Nhan sắc Thanh Thảo trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: Internet

Những lần diện trang phục gợi cảm, Thanh Thảo được nhận xét không khác U30 vì ngoại hình khỏe khoắn. Cô từng chia sẻ việc giữ chế độ ăn uống vô cùng kĩ lưỡng kèm việc thường xuyên tập luyện thể thao như bơi lội. “Tôi ăn uống cũng kỹ lưỡng lắm, không ăn dầu mỡ nhiều, ít nêm nếm gia vị. Tôi thích ăn rau củ luộc, ít tinh bột. Đồng thời, tôi không ăn dồn vào một bữa mà thường chia ra thành nhiều bữa nhỏ. Làn da thì may mắn mịn màng và đẹp từ nhỏ nên cũng thấy trẻ trung hơn". Ngoài ra Thanh Thảo cũng thừa nhận cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cũng là một trong những yếu tố giúp cô trở nên trẻ đẹp.

Do đó, dù diện trang phục 'cưa sừng làm nghé' ở độ tuổi U50, khán giả vẫn trầm trồ với visual trẻ trung, rực rỡ của mẹ 2 con.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí sau giờ học, cư dân mạng: khác gì con ruột

Chia sẻ một đoạn clip về một hành động quan tâm từ mẹ chồng, Võ Hạ Trâm không khỏi xúc động: Khác gì mẹ ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   Búp bê Thanh Thảo Nữ ca sĩ Thanh Thảo nhan sắc ca sĩ Thanh Thảo

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An