Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola?

Hậu trường 22/07/2022 11:05

Thùy Tiên vừa kết thúc hành trình sau chuyến đi từ thiện tại Angola, cô đã kết hợp cùng người bạn Quang Linh Vlog thực hiện chuyến đi ý nghĩa tại đây.

Trong chuyến ghé thăm châu Phi lần này, nàng hậu đã cùng chàng YouTuber đi nghiệm thu, tặng giếng nước sạch cho người dân nghèo. Hình ảnh cặp đôi cùng nhau làm thiện nguyện khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú. Loạt video, hình ảnh có sự tương tác giữa Thùy Tiên và Quang Linh cũng ‘gây sốt’ trên mạng xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 1

 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 2
Thùy Tiên có chuyến công tác sau hành trình tại Angola. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, từ sau chuyến đi công tác trở về, Miss Grand International 2021 Thùy Tiên bắt đầu lộ vòng 2 to bất thường. Mới đây, cô tiếp tục lịch trình tại một số nước châu Âu. Trong đó, bức hình chụp tại Bồ Đào Nha khiến fan ngã ngửa vì bụng to ngất ngưỡng.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 3

 

Vòng eo Thùy Tiên có thể bị hại do chính kiểu áo mà cô đã chọn. Ảnh: Internet

Điều này vốn hiếm thấy trên body Thủy Tiên, bởi 'Miss Cut-Out' luôn khiến người xem u mê với vòng eo bé tí hon, cơ bụng số 11 ngay từ thời điểm thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Nàng hậu cũng được biết đến những thói quen tập luyện, xiết mỡ cực nặng.

Dẫu vậy, thủ phạm có thể chính là chiếc áo ‘phản chủ’ mà Thủy Tiên đã chọn diện lần này. Phần nhiều vì chính phom dáng corset cắt xẻ có phần ‘độn’ thêm bụng lên. Trong một bức ảnh khác chụp chung với bà Teresa, Thùy Tiên có vòng eo có phần ‘chuẩn’ trở lại.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 4
Thùy Tiên có body đầy đặn hơn hậu đăng quang. Ảnh: Internet

 Dẫu vậy, một số lần khác, fan vẫn soi ra Thùy Tiên dạo gần đây có vẻ 'mỡ' hơn.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 5

 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 6
Một số hình ảnh Thùy Tiên lộ vòng eo kém thon gọn. Ảnh: Internet

Có lẽ bởi lịch trình dày đặc và những chuyến công tác xa, tân hoa hậu đã có phần chăm sóc vóc dáng ít theo chế độ, chiếc bụng của nàng hậu sinh năm 1998 ngày càng nhiều mỡ. Một số lần khác, Hoa hậu Thùy Tiên cũng sơ sót có vòng 2 lùm lùm, một số kiểu đồ bó, ôm sát đã không còn được Thùy Tiên ‘cân đẹp’ như trước đây. Tốt nhất là nàng hậu cũng nên tránh các kiểu đồ có phần ngắn, cut- out táo bạo hay bó như thế này.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 7
Hình ảnh Thùy Tiên có vòng 2 to hơn bình thường. Ảnh: Internet

Trong một số sự kiện trước đây, nàng hậu tinh tế chọn những phụ kiện đi kèm giúp vóc dáng cô tỏa sáng rực rỡ. Người hâm mộ mong rằng chân dài 1998 và ekip sẽ tiếp tục phát huy để tránh khi diện trang phục và lên hình bị mắc lỗi.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 8

 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 9

 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ bụng to như mang bầu sau chuyến công tác Angola? - Ảnh 10
Thùy Tiện diện các trang phục cut - out thon gọn. Ảnh: Internet

Từ sau khi đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên là một trong những chân dài gây chú ý bởi cả nhan sắc và tài năng. Các hành trình của nàng hậu 1998 góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam đến nước bạn xa xôi, cô được rất nhiều người theo dõi, ủng hộ.

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