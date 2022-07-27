Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại

Hậu trường 27/07/2022 10:26

Dù hơn đàn em tận 10-15 tuổi, song, bà xã Công Vinh vẫn sở hữu gu thời trang cùng vóc dáng tỏa sáng.

Mới đây, Thủy Tiên vừa có một chuyến công tác nhanh tại Hà Nội. Nữ ca sĩ chỉ xuất hiện khoảng 2-3 tiếng nhưng vẫn chuẩn bị diện mạo chỉn chu và xinh đẹp.

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 1

 

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 2
Thủy Tiên đăng tải hình ảnh sau nhiều ngày yên ắng. Ảnh: Internet

Theo đó, bà xã Công Vinh đã chọn cho mình một bộ đầm đính kết ngọc trai kèm chi tiết lông vũ đầy sang trọng của NTK Lê Thanh Hòa. Chọn kiểu tóc tết gọn gàng cùng tông trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên khiến nhan sắc của bà mẹ một con thêm phần thanh thoát và cuốn hút.

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 3
Thủy Tiên chỉn chu và xinh đẹp khi công tác tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Tinh tế mix match cùng cao gót và túi hiệu Chanel đồng điệu, Thủy Tiên càng khoe sắc vóc đầy quyến rũ dù đã vào ngưỡng U40. Vóc dáng mẹ 1 con mảnh mai, đôi chân thon dài càng giúp giọng ca 'Giấc mơ tuyết trắng' quyến rũ bội phần. Dù ngoại hình vẫn gầy, tuy nhiên, không thể phủ nhận nhan sắc của bà xã Công Vinh vẫn xinh đẹp và tươi tắn hơn trong diện mạo này.

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 4
Thủy Tiên vẫn chứng minh nhan sắc và thần thái đỉnh khỏi bàn. Ảnh minh họa: Internet

Hiếm hoi khoe ảnh dạo gần đây, tuy nhiên Thủy Tiên vẫn chứng minh nhan sắc và thần thái đỉnh khỏi bàn. Dưới phần bình luận, cơn mưa lời khen dành cho ngoại hình lên hương cùng nhan sắc thăng hạng của Thủy Tiên. Ngay khi đăng tải, fan đã nhanh chóng phát hiện mẫu thiết kế này trước đó từng được Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên. Ấy vậy nhưng, đem lên bàn cân so sánh nhan sắc, không ai kém cạnh ai.

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 5

 

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 6
Đỗ Thị Hà từng diện trang phục này trên sàn catwalk. Ảnh: Internet

Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng diện mẫu thiết kế này trong một lần trình diễn, cô nàng 'náo loạn' sàn catwalk với đôi chân dài 1m11. Đồng thời, nàng hậu 'hóa thiên nga lộng lẫy' khi chinh phục từng bước đi với phần tà dài phía sau.

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 7

 

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 8
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên cũng đã từng chọn trang phục này trong một bộ ảnh. Ảnh: Internet

"Miss Cut-out" Thùy Tiên cũng từng chọn diện mạo này trong một bộ ảnh của mình, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 như một nàng thơ, yêu kiều và dịu dàng trái ngược hoàn toàn các phong cách táo bạo thường thấy.

Đụng hàng Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, bà xã Công Vinh bất phân thắng bại - Ảnh 9
Cả 3 cùng tỏa sáng trong một thiết kế đình đám, tôn diện mạo. Ảnh: Internet

Trong màn đọ sắc này, bà xã Công Vinh mạnh dạn cắt gọn tà váy giúp cô dễ dàng di chuyển, phù hợp với sự kiện và cũng giúp cho nhan sắc của Thủy Tiên trẻ trung, năng động hơn. Mặc dù xét về tuổi tác có phần nhỉnh hơn hai nàng hậu 10-15 tuổi, tuy nhiên Thủy Tiên vẫn bất phân thắng bại, cả 3 cùng tỏa sáng trong thiết kế đình đám này.

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Từ khóa:   Thủy Tiên ca sĩ Thủy Tiên bà xã Công Vinh

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