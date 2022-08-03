Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai?

Hậu trường 03/08/2022 20:16

Lê Lộc tỏ ra rất hài lòng trước hình ảnh con chung giữa mình và Tuấn Dũng.

Mới đây nhất, Lê Lộc bất ngờ hé lộ hình ảnh về việc có con với Tuấn Dũng khiến dân tình không khỏi chú ý. Theo đó, trên kênh TikTok cá nhân, Lê Lộc đã đăng tải đoạn clip bắt trend đang "hot hit" hiện tại. Cụ thể, chỉ cần đưa vào hình ảnh của 2 người thì hệ thống sẽ tự động cho ra bức ảnh về con chung của họ. Lê Lộc rất hào hứng hưởng ứng theo hot trend này.

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai? - Ảnh 1
Con gái Lê Giang hưởng ứng hot trend nhưng liên quan đến Tuấn Dũng.

Nữ diễn viên đã đưa ra 2 bức ảnh chân dung của bản thân và Tuấn Dũng. Sau đó, cô cũng háo hức chờ đợi hệ thống hé lộ diện mạo nhóc tì của cả 2.

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai? - Ảnh 2
 Có thể thấy, kết quả con trai của cặp đôi rất điển trai, kháu khỉnh, còn ái nữ thì xinh đẹp như thiên thần.

Trong phần bình luận, người hâm mộ không khỏi phấn khích trước đoạn clip này của Lê Lộc. Dân tình cho rằng đây có thể xem là một hành động công khai mối quan hệ giữa cô và diễn viên Tuấn Dũng, đồng thời mong rằng sẽ có một đám cưới lãng mạn được diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Lê Lộc - Tuấn Dũng là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến. Cả hai không xác nhận yêu đương song lại nhiều lần bị fan soi được bằng chứng hẹn hò. Không chỉ được người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" mà chính các đồng nghiệp, bạn bè nhiệt tình ghép đôi. Thậm chí, nghệ sĩ Lê Giang cũng vô cùng mong chờ con gái và Tuấn Dũng sớm về chung một nhà. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng: "Trời ơi hai nhân vật quan trọng nữa, Tuấn Dũng, con rể tương lai, đang chờ cháu ngoại. Ta nói cháu nội thì chuẩn bị ra đời, còn cháu ngoại thì không biết chừng nào có. Sinh đôi nha con, 2 đứa, sinh đôi giống như con của chị Hà Hồ với anh Kim Lý á, phải đẹp đôi như vậy tôi mới chịu nha, tôi mê hai đứa đó lắm á".

Xuất hiện hình ảnh con chung của Lê Lộc - Tuấn Dũng, còn được chính chủ đăng công khai? - Ảnh 3
Lê Lộc và Tuấn Dũng
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