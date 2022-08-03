Hiếm hoi Thùy Tiên công khai kể chuyện tình yêu: "Tôi đã trải qua 3 mối tình là 3 trải nghiệm khác nhau"

Hậu trường 03/08/2022 09:48

Hoa hậu Thùy Tiên không ngần ngại chia sẻ số mối tình mà mình đã trải qua cũng như lý do chia tay người cũ.

Vừa qua, xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình "Lời tự sự", Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã có những chia sẻ về những sóng gió sau đăng quang Miss Grand International 2021, cũng như hiếm hoi tiết lộ về tình trường của mình. 

Hiếm hoi Thùy Tiên công khai kể chuyện tình yêu: 'Tôi đã trải qua 3 mối tình là 3 trải nghiệm khác nhau' - Ảnh 1
Thuỳ Tiên xuất hiện tại chương trình "Lời tự sự".

Khi được hỏi chuyện tình yêu, người đẹp thoải mái chia sẻ: "Tôi đã trải qua 3 mối tình là 3 trải nghiệm khác nhau. Người tôi quen gần đây nhất là ấn tượng nhiều nhất". 

Nói về mẫu người thu hút, Thùy Tiên cho biết cô mong muốn tìm được người bạn trai "có tâm, có tài". Người đẹp thích một người có thể nói chuyện và dạy cho mình nhiều thứ. "Người tôi quen gần đây nhất là ấn tượng nhiều nhất. Người đó cho tôi sự đồng cảm. Hoàn cảnh gia đình của tôi khác với người ta. Người ta sống cuộc sống thiên về tình cảm, trong khi bản thân tôi không có điều đó. Khi tôi chia sẻ, họ đồng cảm và giúp tôi bớt tự ti. Kiểu người ta cho tôi cảm giác thấu hiểu, tôn trọng", cô nói.

 

Hiếm hoi Thùy Tiên công khai kể chuyện tình yêu: 'Tôi đã trải qua 3 mối tình là 3 trải nghiệm khác nhau' - Ảnh 2
Người đẹp cũng cho hay, cô không còn quá nóng tính, cố chấp như xưa nữa, chỉ tập trung vào công việc thay vì cứ day dứt về quá khứ.

Nói về lý do chia tay, Thuỳ Tiên chia sẻ: "Nhiều khi không hiểu nhau, không còn cảm xúc với nhau và hết duyên. Việc mình không còn cảm xúc không phải là có lỗi. Chỉ trừ khi mình lừa dối người khác, làm tổn thương họ thì mới gọi là có lỗi".

Kể từ sau đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngày càng được dân tình chú ý và trở thành mỹ nhân Việt được săn đón nhất nhì hiện tại. Cô dành nhiều thời gian tham gia các sự kiện trong nước và quốc tế cũng như các hoạt động từ thiện của mình. Sau 8 tháng đăng quang, nàng Hoa hậu luôn được fan sắc đẹp dành nhiều lời khen "có cánh" về sự giản dị, thân thiện, thông minh, đặc biệt là vẻ đẹp ngày càng sắc sảo và "lên hương". 

Hiếm hoi Thùy Tiên công khai kể chuyện tình yêu: 'Tôi đã trải qua 3 mối tình là 3 trải nghiệm khác nhau' - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Thùy Tiên.
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