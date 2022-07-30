Nhìn độ "khủng" của chiếc nhẫn kim cương, ai cũng phải "mắt chữ A, mồm chữ O".
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Sau chuyến công tác từ Angola và các nước châu Âu, cách đây ít giờ, Hoa hậu Thùy Tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất với sự chào đón đông đảo từ người hâm mộ. Đặc biệt nàng hậu còn nhận được một bất ngờ khi được tặng chiếc nhẫn kim cương kích thước khá lớn khiến cô không ngừng thể hiện sự thích thú. Ngay lập tức nàng hậu chia sẻ tấm hình lên story cá nhân, nói lời cảm ơn.
Thật ra, chiếc nhẫn chỉ được làm bằng nhựa với kích thước khá lớn được 1 fan tặng cho cô nàng. Trước món quà đầy "bá đạo" này, Thùy Tiên phải bật cười thích thú vì sự lầy lội của fan mình.
Kể từ khi đăng quang Miss Grand International (MGI) - Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên luôn khiến người hâm mộ tự hào không chỉ vì thái độ chuyên nghiệp, phong cách thời trang ấn tượng, thần thái đỉnh cao mỗi khi xuất hiện, mà cô ngày càng khẳng định được giá trị bản thân, nhận được sự yêu thương qua những hành trình thiện nguyện của mình.
Trong chuyến từ thiện tại Angola và Romania mới đây, nàng hậu đã cùng Quang Linh Vlog thực hiện những dự án cộng đồng ý nghĩa như xây giếng nước sạch, giúp đỡ về y tế trong công tác phòng chống các bệnh về da, cũng như tổ chức hoạt động giao lưu giúp đỡ người dân địa phương... Còn ở Romania cô nàng cùng bà phó chủ tịch MGI tham gia hoạt động cứu trợ những người dân tị nạn. Có thể nói, nàng hậu rất nỗ lực để thực hiện nghĩa vụ của mình.