Sau chuyến công tác từ Angola và các nước châu Âu, cách đây ít giờ, Hoa hậu Thùy Tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất với sự chào đón đông đảo từ người hâm mộ. Đặc biệt nàng hậu còn nhận được một bất ngờ khi được tặng chiếc nhẫn kim cương kích thước khá lớn khiến cô không ngừng thể hiện sự thích thú. Ngay lập tức nàng hậu chia sẻ tấm hình lên story cá nhân, nói lời cảm ơn.

Hoa hậu Thùy Tiên được "cầu hôn" tại sân bay bởi các fan.

Thật ra, chiếc nhẫn chỉ được làm bằng nhựa với kích thước khá lớn được 1 fan tặng cho cô nàng. Trước món quà đầy "bá đạo" này, Thùy Tiên phải bật cười thích thú vì sự lầy lội của fan mình.