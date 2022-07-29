Vợ Lê Dương Bảo Lâm bụng bầu vượt mặt vẫn tự mình đi khám thai, nam nghệ sĩ còn nói thẳng một câu gây sốc

Trên trang cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Hôm nay em đi đo điện tim cho ông nhỏ. Tất cả ổn hết rồi mấy chị. Tuần trước em khám bác sĩ nói dây rốn quấn cổ em. Em lo muốn xỉu mà giờ khám lại không còn nữa em mừng quá mấy chị ơi. Em lại đi bệnh viện một mình"

Đàn bà đi biển mồ côi một mình

A : Là ổng ở nhà chăm sóc em đưa em đi khám thai nhưng không có tiền

B : Ông sẽ đi làm ngày đêm và đem tiền về cho em

Em lỡ chọn B rồi... Nên không dám than

Ước gì có đáp án C vừa ở nhà vừa có tiền hả mấy chị".

Bài đăng của vợ Lê Dương Bảo Lâm.

Được biết, thời gian qua, vợ của "thánh livestream" Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh khi trong giai đoạn chuẩn bị sinh con thứ 3 để lộ tình hình sức khỏe không ổn định. Vì thế, cô luôn nhận được không ít sự quan tâm của khán giả.

- "Cố lên nha chị bầu ơi. Chị vừa giỏi vừa hiền chị làm được tất cả mọi thứ, cho em xin vía giỏi giang như chị, chúc chị 1 sức khỏe thật tốt để đón em bé chào đời".

- "Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé, đến ngày sinh nở mẹ tròn con vuông khỏe mạnh em nhé".

- "Chúc mẹ tròn con vuông, đầy may mắn, thuận lợi, con rất mạnh mẽ, cố lên sắp về đích rồi".

Ngay dưới bài đăng, Lê Dương Bảo Lâm để lại bình luận hài hước trêu đùa vợ: "Có đáp án nè, lấy thêm thằng chồng nữa để một thằng đi kiếm tiền còn một thằng ở nhà chăm sóc". Bình luận của Lê Dương Bảo Lâm khiến dân tình thích thú.

Bình luận hài hước trêu chọc vợ của nam nghệ sĩ.

Quỳnh Quỳnh là cô vợ hiền lành, đảm đang, giỏi giang mà Lê Dương Bảo Lâm luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Cả hai cưới nhau từ khi chưa có gì trong tay, Quỳnh Quỳnh luôn chịu khó vừa chăm con, vừa quán xuyến công việc kinh doanh của gia đình, là hậu phương vững chắc để "thánh livestream" an tâm hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, nam nghệ sĩ và vợ đã có 2 bé gái xinh xắn, đáng yêu, cả gia đình đang vô cùng mong chờ sự ra đời của thiên thần nhỏ thứ 3.