"Đen" như Quang Hải: cứ chụp hình với ai là sự nghiệp người đó "bay màu"

Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng, từ Hồng Đăng, Jack đến Hiền Hồ đều có những câu chuyện gây ồn ào về đời tư sau khi chụp hình với Quang Hải.

Không chỉ là cầu thủ tài năng và điển trai, tiền vệ Quang Hải còn có mối quan hệ thân thiết với không ít ngôi sao showbiz. Mới đây, trên vài hội nhóm showbiz đã chia sẻ lại loạt ảnh Quang Hải chụp cùng với các sao Việt gồm: Hồng Đăng, Jack và Hiền Hồ trong những dịp hội ngộ. Thế nhưng, dân tình đã phát hiện ra một điều vô cùng bất ổn khi cả 3 nghệ sĩ, sau khi chụp ảnh với cầu thủ này đều vướng scandal về đời tư cực nghiêm trọng khiến sự nghiệp điêu đứng. Quang Hải Đầu tiên, phải kể đến Hồng Đăng, chàng diễn viên khiến cư dân mạng và báo chí tốn không ít giấy mực trong thời gian vừa qua. Hồng Đăng từng đăng ảnh thân thiết với Quang Hải sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30. Cả hai còn được cộng đồng mạng nhận xét khá giống nhau.

Quang Hải và diễn viên Hồng Đăng. Cách đây gần 1 tháng, nhiều trang báo nước ngoài đưa tin về việc hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị bắt giữ vì cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh tại Majorca, Tây Ban Nha. Thông tin này khiến dư luận trong nước xôn xao và đồn đoán Hồng Đăng chính là 1 trong 2 nghệ sĩ được nhắc đến. Hồng Đăng từng chụp chung với thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh. Mối quan hệ của Quang Hải và Hồng Đăng là những người nổi tiếng chơi với nhau. Sau xảy ra ồn ào, hiện vẫn chưa có lời thông báo chính thức nào được đưa ra từ Hồng Đăng. Vì thế, tình hình hiện tại của nam diễn viên "Thương ngày nắng về" nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Nhân vật thứ 2, có thể kể đến đó chính là nữ ca sĩ Hiền Hồ. Nữ ca sĩ từng vướng ồn ào “người anh nương tựa”. Cô sở hữu hình tượng ngây thơ trong sáng và được nhiều người yêu quý. Nhưng sau đó, cô nàng vướng ồn ào cặp kè đại gia đã có vợ con. Dù cô đã viết tâm thư xin lỗi nhưng dư luận vẫn quay lưng và tẩy chay quyết liệt, đến nay cũng chưa thể quay trở lại showbiz. Hiền Hồ từng bị gán ghép là bạn gái của Quang Hải. Ngoài ra, Quang Hải còn có mối quan hệ thân thiết với Jack. Cả hai cùng sinh năm 1997 và nổi tiếng đình đám với lượng fan khủng. Nhưng sự nghiệp của Jack "tụt dốc" không phanh khi anh chàng bị nhiều cô gái đấu tố bắt cá nhiều tay và là bad boy chính hiệu. Chưa dừng lại ở đó, bạn gái cũ của anh là Thiên An phốt nam ca sĩ vô trách nhiệm và bạc bẽo với chính con gái ruột của mình khi chu cấp mỗi tháng chỉ 5 triệu. Jack cũng là một trong những sao Việt chơi thân với Quang Hải. Bản thân Quang Hải cũng nhiều lần dính ồn ào về đời tư giống như diễn viên Hồng Đăng, Jack và Hiền Hồ. Tiền vệ sinh năm 1997 từng bị hack facebook cá nhân, sau đó lộ ra một chuyện "đụng trời" về mối quan hệ với nhiều cô gái.

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