Không chỉ sức khỏe giảm sút "không phanh", vợ Hồng Đăng còn tiết lộ tâm trạng hiện tại sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha

Hậu trường 30/07/2022 08:37

Hiện tại, những chia sẻ của vợ Hồng Đăng luôn được mọi người quan tâm, chú ý.

Thời gian qua, diễn viên Hồng Đăng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi anh bị nghi vấn vướng vào ồn ào hai nam nghệ sĩ bị bắt tại Tây Ban Nha. Từ khi ồn ào xảy ra, Hồng Đăng đều im lặng và chưa lên tiếng chính thức trước mọi tin đồn. 

Không chỉ sức khỏe giảm sút 'không phanh', vợ Hồng Đăng còn tiết lộ tâm trạng hiện tại sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng.

Chính vì thế, dân tình đổ dồn sự chú ý vào vợ của anh là Anh Đào. Sau thời gian khóa trang cá nhân, bà xã của nam diễn viên đã thường xuyên cập nhật hình ảnh cũng như những dòng trạng thái chia sẻ cuộc sống hiện tại lên mạng xã hội.

Không chỉ sức khỏe giảm sút 'không phanh', vợ Hồng Đăng còn tiết lộ tâm trạng hiện tại sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 2
Hồng Đăng và vợ Anh Đào.

Mới đây, trên trang cá nhân, Anh Đào - bà xã Hồng Đăng đăng tải bức hình vui vẻ kèm dòng trạng thái: "Chỉ cần tâm hồn là nắng. Giông bão ngoài kia cũng hóa mây xanh". Trong ảnh, bà xã Hồng Đăng nở nụ cười tươi với thần thái rạng rỡ.

Không chỉ sức khỏe giảm sút 'không phanh', vợ Hồng Đăng còn tiết lộ tâm trạng hiện tại sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 3
Anh Đào đã quay trở lại công việc bán hàng và chăm tương tác với mọi người. 

Có thể thấy, sau thời gian dài ảnh hưởng ồn ào của chồng, cô đã dần cân bằng được tâm trạng, lấy lại tinh thần để tiếp tục chăm lo cho cuộc sống và các con. Nhiều khán giả gửi lời động viên tới Anh Đào: 

- "Sau cơn mưa trời lại sáng, cố gắng lên vì các con chị nhé".

- "Luôn vui vẻ, cười tươi như này chị nhé. Mọi người luôn ở bên chị".

- "Cuộc đời không ai nắm tay được từ tối đến sáng. Mong em vững vàng vượt qua mọi khó khăn".

Trước những lời động viên của khán giả, vợ Hồng Đăng xúc động gửi lời cảm ơn tới mọi người: "Mẹ Nhím xin cám ơn tất cả lời động viên, an ủi của anh chị em, cô bác đã dành cho mình, trân quý vô cùng luôn ạ. Yêu thương cả nhà nhiều. Mẹ Nhím sẽ cố gắng hết mình".

Trước đây vài ngày, bà xã Hồng Đăng khiến dân tình không khỏi xót xa khi chia sẻ về tình trạng của bản thân. Theo đó kể từ khi ồn ào của ông xã xảy ra, cân nặng của cô đã giảm chỉ còn 44 kg. "Trước ra sức để giảm cân... Giờ ra sức để tăng cân, cán mốc 44 kg này hãi quá", Anh Đào viết. Tình trạng sức khỏe của Anh Đào khiến nhiều người không khỏi xót xa, khi một thân một mình lại không có Hồng Đăng bên cạnh.

Không chỉ sức khỏe giảm sút 'không phanh', vợ Hồng Đăng còn tiết lộ tâm trạng hiện tại sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 4
Bà xã Hồng Đăng chia sẻ tình trạng sức khỏe khiến nhiều người lo lắng.
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Từ khóa:   Hồng Đăng diễn viên Hồng Đăng vợ Hồng Đăng

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