Trạng thái mới của Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021- Thùy Tiên, sau khi lên tiếng đính chính khi bị “đẩy thuyền” với Quang Linh Vlog.

Thời gian vừa qua, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Hoà Bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sau chuyến thiện nguyện của Thùy Tiên tại Châu Phi để thực hiện các dự án làm giếng nước sạch cho người dân. Bên dưới các video, ảnh cập nhật chuyến đi của mình, hoa hậu cũng được người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" với Quang Linh Vlog.

Thùy Tiên và Quang Linh

Mới đây, sau khi bị “đẩy thuyền” với Quang Linh Vlog, trong một bài phỏng vấn, Thùy Tiên lần đầu lên tiếng đính chính, nàng Hậu cho biết cô và Quang Linh chỉ là bạn bè bình thường. Đồng thời, cô nàng cũng đã rời Angola để đến châu Âu tiếp tục lịch trình bận rộn.

Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, nàng hậu cũng cập nhật những hình ảnh mới của mình ở Romania. Trong story, Thùy Tiên khoe trọn nhan sắc ngọt ngào, gương mặt sắc sảo. Đáng chú ý nhất, ở story kế tiếp cô còn chia sẻ lại hình ảnh mình mệt mỏi đến mức ngủ gục trên xe khi đang di chuyển khiến nhiều netizen không khỏi xót xa.

Bài đăng của Thùy Tiên trong chuyến công tác tại Châu Âu - Ảnh: Chụp màn hình Tuy bị sụt cân sau chuyến từ thiện tại Angola nhưng nàng hậu vẫn rất rạng rỡ khi qua Châu Âu công tác - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Nàng hậu mệt mỏi với lịch trình công tác dày đặc phải di chuyển nhiều không có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh: Chụp màn hình

Bảy tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên liên tục ghi điểm bởi các hoạt động thiện nguyện xứng với ngôi vị. Trên Facebook và YouTube cá nhân, Thùy Tiên cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi sự hòa đồng và thân thiện.

'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày Trên trang cá nhân, hoa hậu Thùy Tiên vừa chia sẻ ảnh ăn mừng kênh YouTube chính thức - Nong Tiên Official của cô vừa đạt được 100.000 subscribers.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-thuy-tien-cap-nhat-anh-moi-sau-khi-he-lo-moi-quan-he-thuc-su-voi-quang-linh-485989.html