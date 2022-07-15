Mẫu túi có nhiều phiên bản với ba mẫu họa tiết chủ đạo: họa tiết Oblique kinh điển của Dior vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, kẻ ô vuông và phong cảnh nhiều màu. Kiểu dáng túi tote có khổ rộng 32 cm, được xử lý bằng chất liệu canvas hoặc da bê. Sản phẩm của nhà mốt Pháp có giá dao động từ 2.650 đến 3.700 USD tùy chất liệu, họa tiết.

Theo VnExpress, trong ngày lên đường tới Châu Phi công tác, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 khoe phong cách sân bay với bộ suit ngắn và túi tote Dior. Thiết kế ra mắt đầu tiên trên sàn diễn Xuân Hè 2018 do giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri thực hiện, được liệt vào nhóm túi hot vài năm trở lại đây.

Thùy Tiên phối đầm lụa xẻ ngực cùng túi Gucci 1955 Horsebit 1.980 USD thuộc bộ sưu tập Cruise 2020 được nàng hậu diện vào tháng 3. Thiết kế mang biểu tượng hàm thiếc ngựa trứ danh, được tái tạo từ những tác phẩm gốc của nhà mốt Italy ra mắt năm 1955. Những đường nét bo tròn ở các cạnh lấy cảm hứng từ trường phái Tân cổ điển.

Thùy Tiên từng ghi điểm khi phối chúng với trang phục đường phố năng động. Hồi tháng 6, hoa hậu khoe túi Gucci x Adidas kèm áo hoodie đồng thương hiệu và quần jeans cạp cao. Thiết kế màu trắng với logo đen nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 của nhà mốt Italy với giá 3.400 USD.

Thùy Tiên phối đầm lụa xẻ ngực cùng túi Gucci 1955 Horsebit - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Là fan ruột của túi Dior và Gucci, Thùy Tiên còn sở hữu túi Gucci Diana cỡ mini giá 3.300 USD. Thiết kế được làm lại vào năm 2021 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nhà mốt cũng như sinh nhật lần thứ 60 của Công nương Diana, thêm một chiếc đai da màu neon quấn quanh tay cầm. Bản gốc của chiếc túi tote với tay cầm bằng tre sơn mài này ra đời năm 1991. Sản phẩm được đặt theo tên của công nương Anh vì bà từng yêu thích chúng, thường xuyên mang bên mình.

Thùy Tiên còn sở hữu túi Gucci Diana cỡ mini - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Trong Bộ sưu tập túi xách của Miss Grand International 2021 còn có túi Gucci 2.550 USD màu đen, nhấn bằng khóa mạ vàng. Thiết kế phổ thông được nhiều người yêu thích vì dễ phối đồ.

Túi Gucci màu đen, nhấn bằng khóa mạ vàng trong Bộ sưu tập túi xách của Miss Grand International 2021 - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Với mẫu túi Diorama màu ánh bạc hot một thời của Dior. Thiết kế mang họa tiết hình học được người đẹp sinh năm 1998 kết hợp crop top với quần jeans. Có giá 3.600 USD. Cô từng xách mẫu túi này phiên bản mini giá 1.700 USD tới dự Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam năm 2019.

Túi Diorama màu ánh bạc hot một thời của Dior - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

mẫu túi Diorama màu ánh bạc phiên bản mini được Thùy Tiên xách tới dự Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam năm 2019 - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Ngoài Gucci và Dior, Thùy Tiên cũng yêu thích mẫu túi chần chữ V đặc trưng của Louis Vuitton bằng da bò mịn 2.980 USD.

Thùy Tiên cũng yêu thích mẫu túi chần chữ V đặc trưng của Louis Vuitton - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Miss Grand International 2021 mang theo một thiết kế khác màu hồng của nhà mốt Pháp, kết hợp mốt trang phục dệt kim. Khi đi du lịch hồi tháng 4.

Khi đi du lịch hồi tháng 4 Miss Grand International 2021 mang theo một thiết kế khác màu hồng của nhà mốt Pháp - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Túi đeo hông của Saint Laurent được cô phối ăn ý cùng áo khoác và quần bó sát khi đi chơi tối.

Túi đeo hông của Saint Laurent - Ảnh: Instagram Thùy Tiên

Không chỉ sắm túi xa xỉ, cô còn có một số mẫu túi xách thương hiệu bình dân, kiểu dáng đa dạng để thay đổi phong cách, tiện phối đồ trong nhiều hoàn cảnh.