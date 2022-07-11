Mới đây khi Trường Giang tham gia sự kiện cùng với dàn sao đình đám của showbiz Việt, nam diễn viên đã có hành động vô cùng tinh tế và lịch thiệp.

Mới đây, Trường Giang đã tham gia sự kiện cùng với dàn sao đình đám của showbiz Việt, nam diễn viên đã có hành động vô cùng tinh tế và lịch thiệp đối với phát nữ, nhận được cơn mưa lời khen của CĐM. Cụ thể, khi được Bảo Anh, Hồng Ngọc và các đồng nghiệp nữ kéo tay với những cử chỉ thân thiết và đề nghị anh ngồi bên cạnh trò chuyện, ông xã Nhã Phương đã thẳng thắn từ chối: “Tôi có gia đình rồi ngồi ở đây không được". Ông xã Nhã Phương: “Tôi có gia đình rồi ngồi ở đây không được" - Ảnh: Internet Vào hồi tháng 6 vừa qua Trường Giang đã có hành động phải nhận vô số chỉ trích của cư dân mạng bởi ứng xử có phần kém duyên với Hoa hậu Thùy Tiên trong chương trình 'Ơn giời cậu đây rồi'. Theo đó, trong 1 tình huống trong kịch bản được xây dựng, Trường Giang đã bất ngờ hôn trộm Hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, trong tập đầu tiên Ơn Giời, Cậu Đây Rồi mới phát sóng gần đây, Thùy Tiên được sắp xếp vào phòng của Trường Giang làm trưởng phòng, tình huống được đưa ra khi Thùy Tiên - Trường Giang là người tình của nhau, có hành động thể hiện tình yêu đôi lứa.

Trường Giang đã phải nhận vô số chỉ trích của cư dân mạng bởi ứng xử có phần kém duyên với Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Internet Bên cạnh những ý kiến bênh vực Trường Giang, cho rằng nụ hôn này hoàn toàn có thể thông cảm vì là yêu cầu công việc thì cũng có những khán giả khó tính khác chỉ trích gay gắt, khẳng định hành động này không lịch sự và đây không phải lần đầu Trường Giang vướng lùm xùm tương tác "quá đà" với bạn diễn nữ trên các gameshow. Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên đã có động thái đỡ lời cho nam MC: “Tiên nghĩ rằng anh Trường Giang là một trưởng phòng lâu năm và mỗi kịch bản đều có tình tiết để thể hiện đủ những gì trong câu chuyện. Đối với Tiên, Tiên không nghĩ gì quá nhiều vì mỗi câu chuyện đều có tình tiết phù hợp để tạo nên tính kịch tính cho câu chuyện đấy. Tiên không nghĩ gì cả".

Thùy Tiên và phản ứng bất ngờ khi bị nam diễn viên 'hôn trộm tuy nhiên cô đã có động thái nói đỡ cho anh - Ảnh: Internet Kể từ sau khi về chung một nhà với Nhã Phương đến nay, ngoài công việc, Trường Giang dành hết thời gian cho gia đình. Anh vẫn thường vào bếp nấu ăn cho vợ cũng như chăm sóc bé Destiny mỗi khi vợ đi quay, công tác. Nhã Phương được nhiều người ngưỡng mộ khi là 1 trong số những sao nữ được chồng cưng chiều hết mực. Sau khi kết hôn, có thể thấy Nhã Phương ngày càng xinh đẹp hơn trước. Nữ diễn viên luôn không giấu nổi sự hạnh phúc khi nhắc về ông xã cùng gia đình nhỏ của mình. Nhã Phương được nhiều người ngưỡng mộ khi là 1 trong số những sao nữ được chồng cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet Nữ diễn viên bày tỏ: "Khi gặp 1 người đàn ông tốt thì mình giống như 1 em bé vậy. Đôi khi, Nhã Phương cảm thấy mình bị vô dụng vì chồng mình cưng chiều nhiều quá. Chỉ cần ở nhà hay khi nào anh rảnh thì anh sẽ phụ giúp mình rất nhiều. Dù được chồng chiều nhưng mình muốn là người chủ động và tự chủ mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nhã Phương nói ra chỉ mong người phụ nữ chọn được người chồng biết yêu thương, tâm lý, điều này sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều".

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