Trường Giang 'đi qua đêm' với đồng nghiệp nam, phản ứng gây bất ngờ của Nhã Phương khiến dân mạng không đồng tình

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa đăng bức ảnh "chung chăn gối" của mình và dàn sao nam Vbiz. Trong ảnh, có Trường Giang , Kiều Minh Tuấn, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt. Kèm theo đó, nam MC dí dỏm viết: "Một buổi tối chơi vui cười bất tỉnh, sáng ngủ dậy không nhận thức được là mình đang ở đâu luôn".

Đáng nói, dưới phần bình luận Nhã Phương cùng để lại phản ứng của mình khi chồng bị lộ cảnh giường chiếu. Nữ diễn viên hài hước: “Ui! dễ cưng quá”, khiến 1 bình luận khác trêu đùa cô: “Trường Giang đi qua đêm mà em còn khen nữa hả nhã Phương? Vậy ra em dễ hơn chị rồi đó!”

Ngay lập tức, cư dân mạng nhận nghi vấn đây là hình ảnh trong chương trình "2 ngày 1 đêm" với dàn thành viên quen thuộc. Khung cảnh giường chiếu hiếm thấy trong showbiz Việt nhanh chóng nhận về sự chú ý và nhiều bình luận từ cư dân mạng.

Nhã Phương khen hình ảnh dễ thương nhưng một dân mạng lại không đồng tình. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, có lẽ nhiều người chưa kịp nhận ra có lẽ Trường Giang và loạt sao nam này đang ở trong 1 chương trình mà ở mỗi chuyến đi ekip phải trải qua hành trình dài 2 ngày 1 đêm.

Thời gian qua, Trường Giang dính vào ồn ào đời tư, khi có hành động thân mật trên sân khấu với hoa hậu Thùy Tiên. Liên quan đến vụ ầm ĩ này, nam danh hài không lên tiếng giải thích hay phân bua. Về phía Nhã Phương, cô cũng tỏ ra không bận tâm đến ồn ào của chồng. Thậm chí, trong lúc dân cư mạng đang dậy sóng thì nữ diễn viên đăng ảnh vui vẻ cùng danh hài đất Quảng.

Đến nay, Trường Giang - Nhã Phương đã trải qua 4 năm hôn nhân ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018. Để tiến đến cuộc hôn nhân và có với nhau 1 mặt con như ngày hôm nay, Trường Giang và Nhã Phương đã trải qua không ít sóng gió. Bởi trong quãng thời gian bên nhau, liên tục xảy ra scandal tình ái, thế nhưng điều đáng nói chính là những ồn ào không đến từ 2 người mà là những bóng hồng xoay quanh Trường Giang.

Tuy nhiên sau tất cả, người ta vẫn thấy nữ diễn viên rạng rỡ, tay trong tay cùng người đàn ông vướng ồn ào bậc nhất showbiz. Cô không hề thể hiện sự ghen tuông, buồn lòng hay có bất kỳ phản ứng gì về những ồn ào tình ái xoay quanh Trường Giang.