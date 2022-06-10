Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu

Hậu trường 10/06/2022 12:40

Trường Giang tiếp tục nối dài danh sách những đồng nghiệp nữ "vô tình" bị anh đụng chạm thân thể.

Những ngày qua, Trường Giang hứng chịu làn sóng chỉ trích vì "nụ hôn phớt" dành cho Thùy Tiên tại sân khấu Ơn giời cậu đây rồi. Dù đích thân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 lên tiếng bảo vệ Trường Giang, thế nhưng khán giả vẫn dành sự khắt khe cho danh hài đất Quảng vì cách tạo tình huống thân mật quá mức. 

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Nụ hôn phớt của Trường Giang lên má hoa hậu Thùy Tiên khiến cộng đồng mạng "gai mắt". Ảnh: Chụp màn hình

 

Trong quá khứ, hàng loạt mỹ nhân Vbiz từng là "nạn nhân" cũng vì cách "nhập tâm nhân vật" quá đạt của Trường Giang. Không ít tỏ ra sợ hãi trước cách chủ động tấn công trên sân khấu từ nam danh dài.

Giữa ồn ào "đụng chạm" hoa hậu Thùy Tiên chưa nguội hẳn, thì mới đây nhất, cộng đồng mạng tiếp tục đào lại khoảnh khắc Trường Giang động chạm vòng 3 nữ diễn Thùy Diễm ngay trong tập 11 mùa 3 gameshow Ơn giời, cậu đây rồi!

Theo đó, Thúy Diễm liên tục nhắc nhở vị trưởng phòng rằng "Nhã Phương đang xem đó". Sau pha động chạm quá mức thân mật, không cần thiết, cô cũng sửng sốt đứng bật dậy và lên tiếng bắt bẻ Trường Giang: "Hình như cái này không có trong phần thi".

Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu - Ảnh 2
Trường Giang tiếp tục bị chê kém duyên vì có hành động động chạm phần nhạy cảm của Thúy Diễm. Ảnh: Chụp màn hình

 

Xuyên suốt phần thi, Trường Giang liên tục nắm tay, ghé đầu, ngửi tóc và "tác động vật lý" vào vòng 3 của Thúy Diễm. Điều này càng khiến dân mạng thêm phần bức xúc.

Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu - Ảnh 3
Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu - Ảnh 4
Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu - Ảnh 5
Xuyên suốt phần thi, Trường Giang liên tục đụng chạm bạn diễn nữ một cách thái quá. Ảnh: Chụp màn hình 

 

Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu - Ảnh 6
Trường Giang lại gây phẫn nộ hành động sờ mông đồng nghiệp nữ trên sân khấu - Ảnh 7
Khán giả không ngừng chỉ trích nam diễn viên hài vì hành động không tiết chế dành cho đồng nghiệp nữ. Ảnh: Chụp màn hình

 

Nếu là người thường theo dõi chương trình Ơn giời cậu đây rồi, hẳn khán giả sẽ nhớ Trường Giang thường có những hành động thân mật quá đà với các khách mời nữ. Khi diễn chung với các cô gái, nam danh hài thường tìm cách để ôm chặt, đụng chạm, hoặc thậm chí là hôn má, khiến nhiều khách mời nữ bối rối, e dè ra mặt, mà không biết làm sao để thoát khỏi tình huống khó xử này.

Đến khi Trường Giang kết hôn với Nhã Phương và có con gái đầu lòng, nam danh hài đã tiết chế hơn hẳn, không còn có những hành động nhạy cảm với bạn diễn khác giới. Sự thay đổi này của Trường Giang được khán giả khen ngợi, cho rằng anh đã thay đổi cho phù hợp với vai trò người đàn ông có gia đình.

Ấy vậy mà hành động của ông bố một con dành cho Thùy Tiên mới đây khiến anh mất điểm trầm trọng. Dù đưa ra lý lẽ "vì nghệ thuật" hay "tình huống kịch bản" thì danh hài cũng khó nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ khán giả. Bởi lẽ, anh là người đã có gia đình, việc tham gia một gameshow chứ không phải đóng phim nhưng lại có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nữ là điều không nên. Cũng vì ồn ào mới đây mà Trường Giang gán mác không mấy hay ho từ cộng đồng mạng là "ngựa quen đường cũ". Tuy nhiên, nhiều khán giả mong đây là sự cố vì Trường Giang nhập tâm quá mức vào nhân vật, đồng thời mong anh sẽ tiết chế hơn để tránh lặp lại ồn ào tương tự. 

Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người?

Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người?

Trường Giang xem hành động thân mật với người khác giới trên sân khấu là bình thường, tất cả đều vì nghệ thuật. Nhưng liệu những đồng nghiệp của danh hài có thật sự thoải mái như anh đang nghĩ?

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Từ khóa:   Trường Giang Thúy Diễm Hoa hậu Thùy Tiên

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