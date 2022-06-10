Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người?

Hậu trường 10/06/2022 11:06

Trường Giang xem hành động thân mật với người khác giới trên sân khấu là bình thường, tất cả đều vì nghệ thuật. Nhưng liệu những đồng nghiệp của danh hài có thật sự thoải mái như anh đang nghĩ?

Nếu là người thường theo dõi chương trình Ơn giời cậu đây rồi, hẳn khán giả sẽ nhớ Trường Giang thường có những hành động thân mật quá đà với các khách mời nữ. Khi diễn chung với các cô gái, nam danh hài thường tìm cách để ôm chặt, đụng chạm, hoặc thậm chí là hôn má, khiến nhiều khách mời nữ bối rối, e dè ra mặt, mà không biết làm sao để thoát khỏi tình huống khó xử này.

Đến khi Trường Giang kết hôn với Nhã Phương và có con gái đầu lòng, nam danh hài đã tiết chế hơn hẳn, không còn có những hành động nhạy cảm với bạn diễn khác giới. Sự thay đổi này của Trường Giang được khán giả khen ngợi, cho rằng anh đã thay đổi cho phù hợp với vai trò người đàn ông có gia đình.

Ấy vậy mà mới đây, Trường Giang dường như lại “ngựa quen đường cũ”. Chẳng là khi diễn chung với Hoa hậu Thùy Tiên trong tập 1 của Ơn giời cậu đây rồi mùa 8, Trường Giang đóng vai sếp kiêm tình nhân của Thùy Tiên. Và nam danh hài đã tìm cách hôn phớt lên má Thùy Tiên.

Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 1
Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 2
Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 3
Thùy Tiên trố mắt khi bị Trường Giang "tấn công" bất ngờ. Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy đây chỉ là nụ hôn phớt, chưa có đụng chạm gì nhưng Thùy Tiên cũng giật mình và vội vàng né người tránh xa Trường Giang, cùng biểu cảm bối rối. Phản ứng của Thùy Tiên cho thấy cô cũng không hề thoải mái trước màn thân mật bất ngờ của Trường Giang.

Dù sau đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã lên tiếng bảo vệ đàn anh khỏi búa rìu dư luận. Tuy nhiên nhiều khán giả vẫn dành sự khắt khe cho Trường Giang vì cách tạo tình huống như trên. Nhiều người cho rằng, việc Thùy Tiên đứng ra nói đỡ Trường Giang có thể vì tình đồng nghiệp, vì còn nể nhau trong giới showbiz, nhưng liệu cô có thật sự thoải mái?

Liên quan đến sự việc này, Trường Giang vẫn chưa lên tiếng trực tiếp về sự việc.  

Sau khi Trường Giang vướng thị phi, một số hình ảnh cũ ôm, hôn bạn diễn nữ của anh cũng bị cư dân mạng đào lại, lan truyền mạnh trên các diễn đàn.

Cũng tại chương trình Ơn giời cậu đây rồi, Trường Giang đã không ít lần thân mật quá đà với bạn diễn nữ như hôn Kathy Uyên, Kim Tuyến, Nam Em, ôm ấp Vân Trang, Băng Di... 

Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 4
Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 5
Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 6
Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 7
Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 8
Nhiều mỹ nhân showbiz rơi vào tình huống khó xử khi bị Trường Giang "đụng chạm thân thể". Ảnh: Internet

 

Trong quá khứ, Trường Giang đã từng lên tiếng lý giải về ôm, hôn với Kathy Uyên và Vân Trang chương trình. Nam danh hài khẳng định đó không phải lợi dụng mà là tình huống. "Đó không phải là lợi dụng mà là tình huống, tình huống xảy ra như vậy thì phải hôn thôi và đây là điều hết sức bình thường", Trường Giang từng chia sẻ. 

Trường Giang giải thích những cái ôm hôn đồng nghiệp nữ đều vì... nghệ thuật, nhưng liệu có hợp tình, hợp lý, hợp lòng người? - Ảnh 9
Tại chương trình "Hoán đổi" cách đây ít năm, Thủy Top hoảng sợ khi bị Trường Giang ôm hôn. Thậm chí, Á hậu Phương Lê còn gọi hành động này của nam danh hài là "biến thái". Ảnh: Internet

 

Trong một tập của Ơn giời cậu đây rồi mùa 7, MC Xuân Bắc trêu chọc Trường Giang: "Việc thay đổi ánh mắt nhìn hấp háy hay những cử chỉ quá đà đối với khách mời nữ là cả một sự tiến bộ và trưởng thành của Trường Giang".

Đáp lại, Trường Giang nêu quan điểm: "Khi chúng ta gặp cái đẹp, mình đều thích bởi tính thẩm mỹ rất quan trọng trong cuộc sống. Thế nên, khi chúng ta gặp cái đẹp, chúng ta phải ngưỡng mộ. Ngày xưa lúc chưa có vợ có con thì khác, mình nghiêng mình ngưỡng mộ cái đẹp theo một cách khác. Bây giờ đã là người đàn ông của gia đình, đã có vợ có con, mình phải ngưỡng mộ theo một cách khác".

Vì đâu Nhã Phương vẫn tha thứ cho Trường Giang sau hàng loạt scandal tình ái?

Vì đâu Nhã Phương vẫn tha thứ cho Trường Giang sau hàng loạt scandal tình ái?

Mỗi lần Trường Giang dính vào ồn ào liên quan đến đồng nghiệp nữ, thì câu hỏi này lại được đặt ra cho Nhã Phương và dĩ nhiên không thể nhận được câu trả lời chính xác từ nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Hoa hậu Thùy Tiên

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