'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ

Hậu trường 28/06/2022 22:00

Không ít lần Nhã Phương phải 'dở khóc dở cười' vì bị con gái cưng hợp tác với bố để cho mẹ 'ra rìa'.

Kết hôn gần 4 năm, 1 năm sau đó mới công khai tin vui làm mẹ, nhưng phải đến gần đây cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương mới "rón rén" khoe hình ảnh của con gái đầu lòng. Bé Destiny sau một thời gian được giấu kín để giữ gìn sự riêng tư giờ đã thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ và bố. Destiny xinh xắn, đáng yêu với sóng mũi cao, đôi mắt to.

'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ - Ảnh 1
Hình ảnh hiếm hoi lộ rõ mặt con gái của Trường Giang và Nhã Phương. Ảnh: Chụp màn hình

 

Qua những khoảnh khắc được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy dù chỉ mới tí tuổi nhưng cô bé đã tinh nghịch đáo để. Bằng chứng là hết lần này đến lần khác, Destiny chẳng ngần ngại "troll" mẹ mình và để Nhã Phương rơi vào tình huống quê xệ. Chưa kể, không ít lần cô bé hợp tác với ba trêu ghẹo mẹ một cách không thương tiếc khiến cư dân mạng nhiều phen cười bò.

Mới đây, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đã chia sẻ đoạn vlog ghi lại cảnh các thành viên cùng uống trà. Nhóc tì lanh lợi, dễ thương thừa hưởng nhiều tính cách hài hước của danh hài Trường Giang. Hai ba con rất hợp nhau trong mọi hành động, tương tác khiến nữ diễn viên không khỏi bày tỏ sự ghen tị. Những biểu cảm, phản ứng của các thành viên tuy đơn giản nhưng mang lại nhiều tiếng cười, gia tăng năng lượng tích cực cho người xem.

Theo đó, tưởng chừng sẽ được con cưng rót trà mời mẹ uống nhưng nào ngờ Destiny lém lỉnh, lấy lại không để mẹ kịp thưởng thức khiến Nhã Phương ngỡ ngàng. Cô lại tiếp tục chứng kiến cảnh hai cha con tung hứng với nhau còn mình bị "bỏ rơi".

'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ - Ảnh 2
Cô bé tương tác rất tốt với bố khi cùng chơi đồ hàng. Ảnh: Chụp màn hình

 

'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ - Ảnh 3
Nhưng đến phiên mẹ thì nhóc tỳ lại "bỏ rơi" không thương tiếc. Ảnh: Chụp màn hình

 

Dễ thấy, càng lớn, con gái Trường Giang và Nhã Phương càng lém lỉnh và đáng yêu. Cô bé cũng thừa hưởng máu hài hước từ ba nên ngày càng tinh nghịch. Hơn nữa, vì có ba Giang luôn yêu chiều hết nấc nên Destiny cũng "nắm thế thượng phong" và cho mẹ "ra rìa".

Nhiều lần Nhã Phương "dở khóc dở cười" khi hai bố con chung phe và "bỏ rơi" mẹ. Trước đó, nữ diễn viên kể ngay từ khi đi công tác ở Gia Lai về, Trường Giang đã ôm con luôn. Bé Destiny thì tíu tít, vui mừng chạy ào tới. Trường Giang sau đó hào hứng nhận nhiệm vụ đưa con đi tắm. Khi Nhã Phương hỏi con gái thương ba không, cô bé liền đáp "thương", nhưng chê Nhã Phương "mẹ xấu, mẹ tồ lô (tào lao)".

Thời điểm đó, Destiny chưa được hai tuổi nhưng nhóc tỳ đã biết bắt chước bố nói giọng Quảng Nam để trêu mẹ khiến nam danh hài cười khoái chí. Nhã Phương nói cô thấy mình như "người vô hình" trong nhà. "Hèn chi cứ nói mẹ sinh 3-4 đứa con gái đi. Được cả cha lẫn con. Tôi bỏ nhà đi được chưa?", cô than thở.

'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ - Ảnh 4
Nhóc tỳ thừa hưởng tính cách hài hước từ ông bố nổi tiếng. Ảnh: FBNV

 

Trường Giang được biết đến là ông bố rất chịu khó chơi đùa và tương tác với con. Trước đó, một clip chia sẻ cảnh ông bố đóng vai người bán hàng để con gái tới mua hàng với những đoạn đối đáp đáng yêu cũng gây sốt trên tiktok. Còn trên trang cá nhân của Nhã Phương, rất nhiều những hình ảnh Trường Giang và con gái nô đùa đáng yêu khiến dân tình tan chảy.

Bởi vậy mới có chuyện Nhã Phương "than thở" với khán giả rằng cô đã bị "mất chồng". Bởi, ông xã và con gái luôn quấn quýt chơi đùa cùng nhau mà "bỏ rơi" mình.

'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ - Ảnh 5
'Con gái rượu' của Trường Giang: Càng lớn càng lém lỉnh, luôn đứng về phía bố để 'troll' mẹ - Ảnh 6
Destiny quấn quýt bố nhiều hơn mẹ, Trường Giang cũng rất chịu khó khi chơi cùng con. Ảnh: FBNV

 

Bé Destiny năm nay đã 3 tuổi, không chỉ xinh xắn mà còn thông minh. Có lần cô bé còn chủ động rủ mẹ Nhã Phương học bài, nhớ hết các màu sắc và chữ cái bằng Tiếng Anh. Cô bé dõng dạc gọi: "Mẹ ơi, học bài đi mẹ". Sau đó tự mở cuốn sách và đọc chính xác các chữ cái bằng tiếng Anh. Chia sẻ video này, Nhã Phương kể: "Khi ba vắng nhà, cô gái của gia đình siêng năng quá nè cô chú ơi. W, Y, X chính xác hết nha".

Trước đó, Trường Giang cũng đăng tải trên trang cá nhân video dạy con gái học bài. Nam danh hài thử thách trí nhớ của con bằng cách nói sai các màu sắc bằng tiếng Anh. Tuy nhiên điều này không làm khó được Destiny. Cô bé luôn phản biện lại và nói đúng cách phát âm các màu sắc. 

 

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