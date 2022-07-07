Trường Giang quyết định để bà xã Nhã Phương đứng tên toàn bộ tài sản vì lý do này

Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn là đôi vợ chồng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả.

Mới đây, trong chương trình về cuộc sống gia đình, Nhã Phương đã có dịp tâm sự về chuyện tiền bạc. Người hâm mộ luôn biết rằng nữ diễn viên luôn là người giữ tài chính trong nhà, song cách Trường Giang cưng chiều nữ diễn viên càng khiến dân tình bất ngờ và trầm trồ hơn. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã tiết lộ chuyện Trường Giang luôn để cô đứng tên tài sản, đất đai. Nhã Phương chia sẻ: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất".

Nhã Phương đứng tên toàn bộ tài sản - Ảnh: Chụp màn hình Khi được hỏi: "Bây giờ toàn bộ đất là em đứng tên hết đúng không?", Nhã Phương thẳng thắn thừa nhận rất vui khi có cảm giác mình là chủ của căn nhà, tài sản chung. Về chuyện chi tiêu trong gia đình, Nhã Phương tâm sự cô và chồng luôn có sự tin tưởng nhất định, ai mạnh điểm nào sẽ đảm nhận việc đó. "Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn. Có thể trước đây anh Giang cũng quậy phá nhưng ở bên trong anh Giang là người rất hướng về gia đình." - cô cho biết.

Nữ diễn viên luôn không giấu nổi sự hạnh phúc khi nhắc về ông xã cùng gia đình nhỏ của mình - Ảnh: FBNV Nhã Phương và Trường Giang là đôi vợ chồng hạnh phúc trong giới showbiz - Ảnh: Internet Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 09/2018 và có với nhau một cô con gái là bé Destiny. Nhã Phương từng chia sẻ mong muốn tiếp tục sinh em bé thứ 2 và hy vọng có 1 con trai để gia đình "đủ nếp đủ tẻ". Hiện tại, đây là một trong những cặp đôi được cộng đồng mạng yêu mến vì tính cách dễ thương, sở hữu cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái khiến người hâm mộ ghen tỵ.

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