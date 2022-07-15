Dự án mang nước sạch đến cho dân làng Angola, Châu Phi là một trong những nguyện vọng mà hoa hậu Thùy Tiên muốn thực hiện nhất trong nhiệm kỳ của mình.
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Những ngày gần đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Thùy Tiên liên tiếp chia sẻ nhiều hình ảnh hoạt động thiện nguyện tại Angola, Châu Phi. Đây cũng là một trong những nguyện vọng nàng hoa hậu muốn thực hiện nhất trong nhiệm kỳ của mình. Trong chuyến đi đến Châu Phi lần này, Thùy Tiên có sự trợ giúp nhiệt tình của ekip YouTuber Quang Linh (người Việt nổi tiếng với công tác từ thiện ở Angola) với mong muốn xây dựng 2 giếng nước sạch để tặng bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola.
Mới đây, trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, chia sẻ về chuyến thiện nguyện này, Thùy Tiên đã tiết lộ dùng tiền quỹ cá nhân tích góp được để thực hiện dự án. Cụ thể, nàng hậu chia sẻ: “Tiên làm từ thiện từ quỹ cá nhân của Tiên, Tiên để dành từ lương của mình, tổng số tiền của dự án này bao gồm chi phí đi lại là 500 triệu đồng!”.
Tiết lộ này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và dành thêm nhiều sự ngưỡng mộ cho hoa hậu Thùy Tiên. Trên trang cá nhân, Thùy Tiên cũng rất hạnh phúc khi chia sẻ tâm huyết về dự án này: “Một chuyến đi với những tâm tư kế hoạch kéo dài suốt nhiều tháng. Thậm chí Tiên còn không nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị kịp mọi thứ để đặt chân được đến vùng đất này như dự kiến. Ngày hôm nay đứng trước những chiếc giếng nước sạch mà mình đã gửi tặng cho người dân ở bản Zamba, cảm xúc thật sự khó tả! Và hơn hết là niềm vui sướng vì hơn 300 hộ dân nơi đây sẽ có nước sạch để sử dụng trong thời gian tới.
Đi đến nhiều nơi, để Tiên biết được rằng mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, để có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Để cho “Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế” không chỉ đơn giản là một danh xưng, đó còn là trọng trách, là sứ mệnh".
Có thể thấy, chỉ sau nửa năm đăng quang hoa hậu, Thùy Tiên ngày càng chứng minh được bản thân hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị này.