Khi được người hâm mộ đặt câu hỏi về Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thúc Thùy Tiên không ngần ngại chia sẻ khá thẳng thắn suy nghĩ của mình.

Trước đó, vào tối ngày 25/6, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã chính thức lộ diện. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Ngọc Châu đã xuất sắc đăng quang trong sự cỗ vũ của nhiều khán giả. Đây được coi là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nàng Hậu. Á hậu 2 thuộc về Thuỷ Tiên, Á hậu 1 thuộc về Thảo Nhi Lê. Mới đây, trong một livestream trò chuyện với người hâm mộ, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có những chia sẻ về top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khi được hỏi đến. Về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu, Thùy Tiên cho rằng đàn chị sở hữu vẻ ngoài dễ thương, phúc hậu: "Tuy Tiên chưa gặp chị Châu ngoài đời, nhưng khi xem thì nhận thấy chị là một người dung hòa được mọi yếu tố".

Thuỷ Tiên - Ngọc Châu - Thảo Nhi đã có buổi gặp gỡ với truyền thông sau khi đăng quang - Ảnh: Tổ Quốc Với Thùy Tiên, Á hậu 1 Thảo Nhi Lê là một cô gái "nhỏ con" nhưng khi cất tiếng nói lại vô cùng thu hút. Điều này giúp đàn chị đoạt ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Riêng với Á hậu 2 Thủy Tiên, Thùy Tiên cho biết cả hai đã có duyên gặp gỡ từ Hoa hậu Việt Nam 2018, được xếp chung phòng. Lúc đó, nàng Hậu đã cảm thấy Thủy Tiên là một cô gái rất "sáng". Thùy Tiên cho rằng Thủy Tiên đã nỗ lực, tiến bộ, thậm chí đẹp lên nhiều. Cô hơi tiếc vì bạn mình còn hơi run và chưa đủ bĩnh tĩnh để thể hiện tốt hơn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Ảnh: FBNV Khi còn tham gia Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên dù sở hữu chiều cao không quá nổi bật so với nhiều đối thủ khác tại sân chơi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên vẫn ghi điểm với vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm, cơ bụng săn chắc cùng số đo hình thể: 83-62-92. Không những thế, khi đứng trước ống kính, Thùy Tiên luôn nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái cuốn hút, những bước đi tự tin và biết cách làm chủ thần thái. Đặc biệt, vẻ đẹp tỏa sáng trên đấu trường quốc tế của hoa hậu Thùy Tiên không chỉ là nhan sắc mà còn là vẻ đẹp của tri thức và lòng biết ơn.

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