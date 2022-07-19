'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày

Hậu trường 19/07/2022 11:06

Trên trang cá nhân, hoa hậu Thùy Tiên vừa chia sẻ ảnh ăn mừng kênh YouTube chính thức - Nong Tiên Official của cô vừa đạt được 100.000 subscribers.

Mới đây, Thùy Tiên đã có chuyến đi cùng “hot vlog” Quang Linh tham gia các hoạt động tại châu Phi. Đặc biệt là đoạn video cô dạy em bé Phi châu hát và nói tiếng Việt khiến cộng đồng mạng thích thú vì quá đỗi đáng yêu. Trong clip, khi cậu bé người Angola bập bẹ hát được những câu đầu trong bài Cháu yêu bà, Thùy Tiên cũng bắt đầu hòa giọng. Thấy cậu bé lúng túng không nhớ lời, cô tận tình dạy cho cậu hát những câu tiếp theo một cách rõ ràng.

'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày - Ảnh 1

Thùy Tiên đã có chuyến đi cùng “hot vlog” Quang Linh tham gia các hoạt động tại châu Phi - Ảnh: Internet

'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày - Ảnh 2
Thùy Tiên dạy cậu bé nguaoaif Angola hát bài Cháu yêu bà hát - Ảnh: Internet

'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày - Ảnh 3
Thùy Tiên giản dị đi từ thiện tại Châu Phi - Ảnh: Internet

 

Không những thế Hoa hậu Hòa bình quốc tế Thùy Tiên và Quang Linh Vlog còn là cặp đôi được dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất. Những hình cảnh của cả hai lan truyền mạnh mẽ trên khắp "cõi mạng", là chủ đề và là nguồn cảm hứng "chế ảnh" cho netizen.

 

Nhờ những hình ảnh mộc mạc dễ thương đấy đã giúp “Hoa Hậu quốc dân” đạt được nút Bạc với kênh YouTube của mình, với 100.000 subscribers. Chỉ sau 11 ngày kể từ khi đăng tải video đầu tiên. Nàng Hậu đánh chiếm mãnh liệt tốp trending YouTube khi có thời điểm có tới sáu video với sự xuất hiện của Thùy Tiên cùng hiện diện trên bảng xếp hạng này.

 

'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày - Ảnh 4
Các video được đăng tải trên youtobe của Thùy Tiên luôn có sự thoải mái, nhẹ nhàng chứ không khoe khoang, làm màu hay tô vẽ - Ảnh: Internet

 

Mặc dù nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ bởi học thức cao đã được chứng minh tại cuộc thi Miss Grand International, Thùy Tiên không bao giờ nói chuyện theo cách quá hoa mỹ. Cô cũng chia sẻ về mọi thứ với sự thoải mái, nhẹ nhàng chứ không khoe khoang, làm màu hay tô vẽ. Chính vì vậy, ai cũng cảm thấy rất dễ chịu khi xem các video của Thùy Tiên.

 

Vượt qua mục đích giải trí thông thường của các nội dung thường thấy trên YouTube, năng lượng tích cực và truyền cảm hứng tự tin cho các bạn trẻ là điều mà không ai có thể phủ nhận khi xem các video trên kênh YouTube của Thùy Tiên. 'Mỹ nhân' chia sẻ: “Khi thực hiện series Lần đầu Tiên ăn, điều Thùy Tiên muốn thể hiện không chỉ là một thử thách về ăn uống mà còn là thông điệp ai cũng có thể làm được bất kỳ điều gì nếu bạn vượt qua nỗi sợ của chính mình và cố gắng chinh phục nó. Không cần quá cao siêu mà chỉ cần xuất phát đơn giản từ việc thử ăn những món mà bạn chưa bao giờ ăn. Có thể bạn sẽ vẫn không thích nó đâu nhưng hãy vui vì bạn đã cố gắng”.

 

Thuỳ Tiên ở châu Phi là vlog series đầu tiên Thuỳ Tiên ghi lại về hành trình thiện nguyện ngoài lãnh thổ Việt Nam cùng Quang Linh Vlogs và team châu Phi. Ngoài việc ghi điểm tuyệt đối với khán giả bởi sự hòa đồng và thân thiện, nàng hậu còn lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt với nội lực mạnh mẽ và trái tim nhân ái, yêu hòa bình.

 

Mặc dù chân đi không ngừng trong suốt một tuần làm thiện nguyện, Thuỳ Tiên vẫn duy trì tần suất video đều đặn và liên tục để kịp truyền tải trọn vẹn hành trình tại đây. Cho tới thời điểm hiện tại, series này đã chạm tới con số 4,5 triệu tổng lượt xem.

 

'Hoa hậu quốc dân' Thùy Tiên 'phá đảo' YouTube, nhận nút bạc chỉ sau 11 ngày - Ảnh 5
Thùy Tiên Trao vương miện tân Hoa hậu Hòa bình Anh 2022 tại Châu Âu - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Thùy Tiên lại bay sang châu Âu để công tác. Cô vừa trao vương miện tân Hoa hậu Hòa bình Anh 2022. Dân tình lại lo lắng vì Thùy Tiên sụt cân, hy vọng cô dành thời gian nghỉ ngơi sau loạt lịch trình dày đặc.

Bộ sưu tập túi xách "không phải dạng vừa" của hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021 - Thùy Tiên

Bộ sưu tập túi xách "không phải dạng vừa" của hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021 - Thùy Tiên

Hoa hậu Thùy Tiên sắm nhiều mẫu túi vào tủ đồ, trong đó có nhiều chiếc túi hàng hiệu hot của các hãng nổi tiếng như Dior, Gucci, Louis Vuitton... từ khi đăng quang Miss Grand International 2021.

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Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Quang Linh Vlog

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