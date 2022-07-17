CĐM xôn xao thông tin Hoa hậu Thùy Tiên đã có bạn trai CEO sau khi được đẩy thuyền với Quang Linh Vlog, thực hư ra sao?

Hậu trường 17/07/2022 11:27

Mới đây, CĐM đã đào lại một bình luận, tiết lộ Hoa hậu Thùy Tiên đã có bạn trai đang thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Những ngày qua, cặp đôi Thuỳ Tiên - Quang Linh đang nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng, khi cả hai đồng hành cùng nhau trong dự án thiện nguyện tại Angola. Trong khi người người, nhà nhà tích cực đẩy thuyền cặp đôi thì mới đây, nhiều cư dân mạng được phen xôn xao về danh tính người yêu thật sự của nàng hậu.

CĐM xôn xao thông tin Hoa hậu Thùy Tiên đã có bạn trai CEO sau khi được đẩy thuyền với Quang Linh Vlog, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên - Quang Linh Vlogs

Theo đó, người hâm mộ bất ngờ đào lại một bình luận của cư dân mạng cách đây 4 tháng, tiết lộ Hoa hậu Thùy Tiên đã có bạn trai là người Nghệ An, hiện đang là CEO của một nhãn hàng nước  nổi tiếng do nàng hậu làm Chủ tịch. Cặp đôi được cho là khá kín tiếng trong chuyện yêu đương khi Thùy Tiên đang trong giai đoạn đương nhiệm ngôi vị Miss Grand Internationl 2021. 

Sau khi xuất hiện thông tin nàng hậu đã có bạn trai đã khiến một bộ phần netizen bàn tán xôn xao. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là bình luận một chiều, không có căn cứ và chưa được kiểm chứng.

CĐM xôn xao thông tin Hoa hậu Thùy Tiên đã có bạn trai CEO sau khi được đẩy thuyền với Quang Linh Vlog, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên có chuyên thiện nguyện tại Angola trao tặng 2 giếng nước sạch để cung cấp cho hơn 300 hộ dân ở các bản làng. Tại đây, nàng hậu đã cùng Quang Linh Vlogs và ê-kíp của anh thực hiện các dự định mà nhóm đã ấp ủ từ trước đó.

Điều khiến cư dân mạng cảm thấy phấn khích là những màn tương tác đầy tình ý và đáng yêu của hai nhân vật chính. Cũng vì thế mà lượng khán giả "đẩy thuyền" cặp đôi Quang Linh - Thùy Tiên phủ sóng rộng rãi.

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi

Loạt khoảnh khắc đáng yêu của Thùy Tiên - Quang Linh Vlog được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

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Từ khóa:   hoa hậu thùy tiên quang linh vlogs thùy tiên - quang linh vlogs

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