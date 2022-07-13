Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi

Sao Việt 13/07/2022 08:08

Loạt khoảnh khắc đáng yêu của Thùy Tiên - Quang Linh Vlog được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Mới đây, Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có chuyến đi đến Châu Phi để thực hiện chuỗi thiện nguyện khoan giếng nước cho người dân khó khăn ở đây cũng với sự hỗ trợ của Quang Linh Vlog.

Trong chuyến đi lần này, nàng hậu đã nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu của người dân bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola. Bên cạnh việc gây thiện cảm bởi hình ảnh giản dị và mộc mạc, khoảnh khắc Thùy Tiên làm việc cùng Vlogger Quang Linh khiến cộng đồng mạng thích thú.

Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh, hoạt động của bản thân cùng anh chàng Vloger tại đất nước Châu Phi này.

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi - Ảnh 1

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi - Ảnh 2

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi - Ảnh 3

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi - Ảnh 4
Những hình ảnh đáng yêu của cặp đôi tại Angola - Ảnh: FBNV

Sau khi hình ảnh được đăng tải, rất nhanh cộng đồng mạng đã tràn vào trang cá nhân của nàng hậu, tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đổi trai tài gái sắc này. Một bên là cô hoa hậu thông minh xinh đẹp, bên kia là anh chàng đẹp trai, hiền lành với tấm lòng bao dung, nhân hậu, cặp đôi được nhiều khán giả nhận xét là "có tướng phu thê".

Những hình ảnh 'tình bể tình' của Thùy Tiên - Quang Linh vlog, CĐM tích cực lên thuyền ra khơi - Ảnh 5
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021- Miss Grand International, Hoa hậu Thùy Tiên hiện đang mang trên vai trọng trách to lớn cùng niềm tin của khán giả trong nước lẫn cả thế giới. Trong 7 tháng nhiệm kỳ vừa qua, nàng hậu đã luôn xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ của mình với những chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa và thiết thực.

Vừa sang Châu Phi, nàng hậu Thùy Tiên đã gọi ngay cho Quang Linh Vlog, cuộc trò chuyện ngọt như “mía lùi” khiến fan một lần nữa “đẩy thuyền”

Vừa sang Châu Phi, nàng hậu Thùy Tiên đã gọi ngay cho Quang Linh Vlog, cuộc trò chuyện ngọt như “mía lùi” khiến fan một lần nữa “đẩy thuyền”

Mới đây, khi vừa sang Châu Phi công tác, nàng hậu Thùy Tiên đã ngay lập tức call video cho Quang Linh Vlog để hẹn gặp tại đây. Trong cuộc trò chuyện, nam Youtube đã nói chuyện thân mật, quan tâm, dặn dò chăm sóc nàng hậu khiến fan 1 lần có cơ hội "đẩy thuyền".

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Từ khóa:   hoa hậu thùy tiên Quang Linh Vlog Thùy Tiên - Quang Linh

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