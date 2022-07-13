Mới đây, Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có chuyến đi đến Châu Phi để thực hiện chuỗi thiện nguyện khoan giếng nước cho người dân khó khăn ở đây cũng với sự hỗ trợ của Quang Linh Vlog.

Trong chuyến đi lần này, nàng hậu đã nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu của người dân bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola. Bên cạnh việc gây thiện cảm bởi hình ảnh giản dị và mộc mạc, khoảnh khắc Thùy Tiên làm việc cùng Vlogger Quang Linh khiến cộng đồng mạng thích thú.