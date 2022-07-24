Cư dân mạng đã soi ra chiếc vương miện 12 tỷ của Miss Grand International Thùy Tiên bị méo phần đỉnh.

Trong hành trình công tác ở nước ngoài với cương vị Hoa hậu Hòa Bình 2021, Thùy Tiên mới đây đặt chân đến Bồ Đào Nha và sẽ có một số hoạt động tham quan, thiện nguyện tại đây từ ngày 24 đến ngày 27/7, trước khi cô tiếp tục chuyến công tác đến Romania.

Hoa Hậu Thùy Tiên trong chuyến công tác tại Bồ Đào Nha - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc theo dõi những hoạt động của Thùy Tiên, mới đây một số người hâm mộ nàng hậu cũng phát hiện ra "điểm lạ" trên chiếc vương miện Miss Grand International mà cô mang theo. Được biết, phần đỉnh vương miện gắn biểu tượng cuộc thi đã bị méo. Cư dân mạng cho rằng đây có lẽ là sơ suất của Thùy Tiên trong quá trình sử dụng, di chuyển khi có chuyến công tác nước ngoài. Chiếc vương miện hàng thật đáng giá 12 tỷ được cấu thành bởi vàng nguyên chất, kim cương và đá quý...

Cư dân mạng phát hiện đỉnh của vương miện 12 tỷ đã bị méo - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phát hiện chiếc vương miện 12 tỷ của Hoa hậu Hòa Bình bị biến dạng đôi chút, cư dân mạng đã réo tên dì Na - Chủ tịch Miss Grand International và đùa vui chắc hẳn ông cảm thấy xót lắm.

Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và Hoa hậu Thùy Tiên

Được biết, ông Nawat - chủ tịch của Miss Grand International đã đồng ý cho Thuỳ Tiên trở thành Hoa hậu duy nhất của Miss Grand International từ trước đến nay được mang vương miện gốc khi về nước. Thùy Tiên là Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế đầu tiên được đội vương miện gốc về nước sau khi đăng quang

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