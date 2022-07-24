Hoa hậu Thùy Tiên làm méo vương miện 12 tỷ, dân tình triệu hồi chủ tịch Nawat

Hậu trường 24/07/2022 10:16

Cư dân mạng đã soi ra chiếc vương miện 12 tỷ của Miss Grand International Thùy Tiên bị méo phần đỉnh.

Trong hành trình công tác ở nước ngoài với cương vị Hoa hậu Hòa Bình 2021, Thùy Tiên mới đây đặt chân đến Bồ Đào Nha và sẽ có một số hoạt động tham quan, thiện nguyện tại đây từ ngày 24 đến ngày 27/7, trước khi cô tiếp tục chuyến công tác đến Romania.

Hoa hậu Thùy Tiên làm méo vương miện 12 tỷ, dân tình triệu hồi chủ tịch Nawat - Ảnh 1
Hoa Hậu Thùy Tiên trong chuyến công tác tại Bồ Đào Nha - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc theo dõi những hoạt động của Thùy Tiên, mới đây một số người hâm mộ nàng hậu cũng phát hiện ra "điểm lạ" trên chiếc vương miện Miss Grand International mà cô mang theo. Được biết, phần đỉnh vương miện gắn biểu tượng cuộc thi đã bị méo. Cư dân mạng cho rằng đây có lẽ là sơ suất của Thùy Tiên trong quá trình sử dụng, di chuyển khi  có chuyến công tác nước ngoài. Chiếc vương miện hàng thật đáng giá 12 tỷ được cấu thành bởi vàng nguyên chất, kim cương và đá quý...

Hoa hậu Thùy Tiên làm méo vương miện 12 tỷ, dân tình triệu hồi chủ tịch Nawat - Ảnh 2
Cư dân mạng phát hiện đỉnh của vương miện 12 tỷ đã bị méo - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phát hiện chiếc vương miện 12 tỷ của Hoa hậu Hòa Bình bị biến dạng đôi chút, cư dân mạng đã réo tên dì Na - Chủ tịch Miss Grand International và đùa vui chắc hẳn ông cảm thấy xót lắm.

Hoa hậu Thùy Tiên làm méo vương miện 12 tỷ, dân tình triệu hồi chủ tịch Nawat - Ảnh 3
Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và Hoa hậu Thùy Tiên

Được biết, ông Nawat - chủ tịch của Miss Grand International đã đồng ý cho Thuỳ Tiên trở thành Hoa hậu duy nhất của Miss Grand International từ trước đến nay được mang vương miện gốc khi về nước. Thùy Tiên là Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế đầu tiên được đội vương miện gốc về nước sau khi đăng quang

Hoa Hậu H'Hen lên tiếng về thuyền Quang Linh Vlogs - Thùy Tiên, ngỏ ý muốn hợp tác cùng team Châu Phi

Hoa Hậu H'Hen lên tiếng về thuyền Quang Linh Vlogs - Thùy Tiên, ngỏ ý muốn hợp tác cùng team Châu Phi

Hoa Hậu H'Hen Niê gia nhập hội đẩy thuyền Quang Linh Vlogs và Hoa Hậu Thùy Tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên ông Nawat vương miện 12 tỷ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An