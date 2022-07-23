Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi

Hậu trường 23/07/2022 13:00

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa qua đã có một chuyến thiện nguyện tại Châu Phi với mục đích thực hiện các dự án làm giếng nước sạch cho người dân nơi đây.

Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã hoàn thành xong chuyến thiện nguyện của mình tại Châu Phi với dự án xây dựng 2 giếng nước sạch để tặng bản Zamba, Bailundo, Huambo, Angola. Đồng hành với người đẹp là đội ngũ của Youtuber Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi. Ngoài ra, đội ngũ xây dựng nên 2 giếng nước này hoàn toàn là người Việt Nam.

Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên ã có nhiều hoạt động ý nghĩa với người dân tại Angola

 Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi - Ảnh 2

Chia sẻ với Dân Việt, Thùy Tiên cho biết chuyến thiện nguyện này có ý nghĩa đặc biệt với cô trong hành trình đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tuy nhiên, để có được chuyến đi suôn sẻ và thành công như vậy là công sức của cả một ê-kíp chứ không phải của riêng cô.

"Kế hoạch và ý tưởng đến Châu Phi đã được Tiên cùng đội ngũ ấp ủ từ rất lâu. Tiên đã luôn mong muốn chuyến đi này có thể góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị của người Việt Nam đến bạn bè Quốc tế. Chuyến thiện nguyện tại Angola là một cột mốc quan trọng đối với Tiên." - Thùy Tiên nói.

Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi - Ảnh 3
Thùy Tiên được ghép đôi với Quang Linh Vlogs sau chuyến thiện nguyện

Cũng sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi, Hoa hậu Thùy Tiên được công chúng tích cực "đẩy thuyền" với Quang Linh Vlogs. Hình ảnh hai người được các phương tiện truyền thông tích cực chia sẻ với những lời nhận xét có cánh. Người hâm mộ còn ghép mặt Thùy Tiên và Quang Linh vào các bức ảnh cưới do họ tự "sáng tác".

Thùy Tiên nhận xét rằng, Quang Linh Vlogs là một người rất tử tế, tuy còn trẻ nhưng lý tưởng sống của anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, vì Quang Linh Vlogs là một người luôn quan tâm đến người khác nên bất kỳ ai gặp cũng thấy anh rất dễ mến và dễ gần.

Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi - Ảnh 4
Bức ảnh cưới 'bất đắc dĩ' của Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs được fan ghép

Khi được hỏi về cảm xúc khi thấy những bức ảnh cưới "bất đắc dĩ của mình và Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên chia sẻ: "Tiên nghĩ, vì khán giả quá yêu quý Tiên và anh Linh nên mới ghép những tấm hình như vậy. Tiên cảm thấy rất hài hước và không khỏi bật cười khi thấy ảnh cưới do khán giả ghép".

Dẫu vậy, Thùy Tiên cho biết, bản thân cô "vừa vui vừa lo" khi khán giả liên tục ghép đôi cô và Quang Linh Vlogs như vậy. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 sợ rằng nhiều người sẽ nghĩ sai mục đích chuyến thiện nguyện lần này của cô và từ đó xuất hiện nhiều lời đồn thổi không hay.

Hoa hậu Thùy Tiên 'vừa vui vừa lo' khi được ghép đôi với Quang Linh Vlog sau chuyến thiện nguyện tại Châu Phi - Ảnh 5

Hiện tại, vẫn còn rất nhiều khán giả nuôi hy vọng rằng Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên sẽ có thể phát triển mối quan hệ lên trên mức tình bạn. Tuy vậy, điều này có thể sẽ rất khó khi đích thân Thùy Tiên đã lên tiếng: "Cả Tiên và anh Linh có khoảng thời gian tiếp xúc tại Angola không quá lâu để có thể phát triển tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Khi thấy khán giả ghép cặp quá nhiệt tình Tiên cũng mình có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng không vì vậy mà khiến hai anh em mất tự nhiên".

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