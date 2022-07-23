Hoa Hậu H'Hen Niê gia nhập hội đẩy thuyền Quang Linh Vlogs và Hoa Hậu Thùy Tiên.

Thời gian qua, Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs là hai cái tên đang được dân tình ship nhiệt liệt sau khi hợp tác trao tặng 2 giếng nước sạch tại Angola (Châu Phi). Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động thiện nguyện cùng nhau, cặp đôi đã được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình. Không chỉ có khán giả cũng có một số người nổi tiếng như MC Tạ Huy Cường,...mới đây nhất còn có Hoa Hậu H’Hen Niê. Cụ thể, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại những chia sẻ của H'Hen Niê về Thùy Tiên và Quang Linh. Khi được hỏi: "Hiện nay, thấy Quang Linh Vlogs và Hoa Hậu Thùy Tiên rất là hot trên mạng xã hội thì không biết Hen cảm thấy thế nào? Và nếu để ship thì Hen có ship hay không?"

Nàng hậu ngay lập tức chia sẻ: "Hiện tại không theo dõi nhiều trên mạng xã hội do lịch trình của Hen cũng khá dày. Nhưng nếu được đồng hành và hỗ trợ Quang Linh hay Thùy Tiên đang làm những dự án ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội thì đó là điều tuyệt vời. Còn "ship" về tình yêu thì Hen nghĩ là ông trời kết nối người nào thì tự họ sẽ đến với nhau, nhưng mà cái nào cũng được". Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ về cặp đổi Quang Linh Vlogs - Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Tiktok ngocthao.vn Về câu hỏi nếu để ship thì Hen có ship hay không? H’Hen Niê chia sẻ thêm: "Hiện tại không theo dõi nhiều trên mạng xã hội do lịch trình của Hen cũng khá dày. Nhưng nếu được đồng hành và hỗ trợ Quang Linh hay Thùy Tiên đang làm những dự án ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội thì đó là điều tuyệt vời. Còn "ship" về tình yêu thì Hen nghĩ là ông trời kết nối người nào thì tự họ sẽ đến với nhau".

Cặp đôi Quang Linh Vlogs - Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: FBNV Tiếp đó, Top 5 Miss Universe 2018 cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và nể phục dành cho Quang Linh cũng như những gì anh đã làm cho mọi người tại một đất nước xa xôi, nghèo khó. Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô cũng mong muốn được sang Châu Phi hợp tác cùng Quang Linh Vlogs: "Vì Quang Linh là người rất giỏi, ấm áp, đã làm rất nhiều dự án cộng đồng ở châu Phi. Hen rất hâm mộ và từng nghĩ ước gì có cơ hội đi châu Phi để thăm Quang Linh vì mình thấy những video của Quang Linh rất dễ thương".

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