Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền'

Hậu trường 19/07/2022 11:32

Trong một buổi livestream, Quang Linh cho biết mình đã niêm phong các đồ vật mà Thùy Tiên từng dùng để...làm kỷ niệm.

Những ngày qua, chuyến đi tình nguyện đến thăm Châu Phi của nàng hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Angola đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong và ngoài nước. Bên cạnh những giá trị cộng đồng mà nàng hậu đã mang đến nước bạn thì hàng loạt khoảnh khắc tương tác giữa cô và YouTuber có tiếng tăm Quang Linh Vlog cũng gây sốt mạng xã hội không kém.

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 1
Thùy Tiên cùng Quang Linh xứng đôi trong bộ trang phục truyền thống của Angola - Ảnh: Internet

Nhiều người "đẩy thuyền" vì cho rằng đây là một cặp xứng đôi, trai tài gái sắc. Cả hai đều có chung chí hướng, lý tưởng đẹp cho đời.

Dù vậy việc "đẩy thuyền" xuất phát từ niềm yêu thích của khán giả, còn câu chuyện tình cảm thật của người trong cuộc như thế nào vẫn dựa vào sự quyết định của họ. Cặp đôi muốn đồng hành với nhau phải có tình cảm mới bền vững.

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 2
Fan "đẩy thuyền" nhiệt tình đến độ ghép luôn ảnh cưới của cặp đôi - Ảnh: Internet

Đáng nói, trong một buổi livestream mới đây, Quang Linh cho biết mình đã niêm phong các đồ vật mà Thùy Tiên từng dùng trong chuyến từ thiện để làm kỷ niệm. Cụ thể, anh đã sử dụng túi ni lông để đựng cốc trà nàng hậu từng uống, thậm chí còn có ý định hút chân không để bảo quản tốt hơn. "Chiếc cốc trà này đang được niêm phong lại, tạm thời chưa hút được chân không nên dùng túi bao lại để tránh dùng nhầm. Còn bát đũa các kiểu nữa", nam YouTuber chia sẻ.

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 3
Quang Linh cho biết mình đã niêm phong các đồ vật mà Thùy Tiên từng dùng trong chuyến từ thiện để làm kỷ niệm - Ảnh minh họa: Internet
Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 4
Quang Linh còn khiến người hâm mộ thích thú khi bày tỏ sự trân trọng đến chiếc áo được Hoa hậu Thùy Tiên tặng - Ảnh: Internet

Quang Linh còn khiến người hâm mộ thích thú khi bày tỏ sự trân trọng đến chiếc áo được Hoa hậu Thùy Tiên tặng. "Chiếc áo Thùy Tiên ký tặng cho mình này. Áo dơ hết rồi nhưng không biết giặt kiểu gì. Hay là cột phần này lại (chỗ chữ ký) rồi treo lên, giặt phần ở dưới thôi", Quang Linh cho biết.

Trong chuyến đi thiện nguyện lần này, Thùy Tiên được nhiều người hâm mộ 'gán ghép' nồng nhiệt, đứng ngồi không yên.

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 5
 

Sau khi Thùy Tiên kết thúc chuyến công tác ở Angola và tiếp tục bay sang những quốc gia khác thực hiện hoạt động trong nhiệm kỳ. Quang Linh đã không giấu được sự tiếc nuối mà man mác buồn. Nam YouTuber chia sẻ: "Cảm xúc không nói được nên lời, Tiên về nên buồn không nói nên lời. Cảm ơn Thùy Tiên đã sang thăm anh em Châu Phi và tặng giếng cho người dân. Khi về mình có hơi buồn một tí, tại mấy ngày nay toàn đi với nhau, như bạn bè, nên đi về cảm thấy thiếu vắng".

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền' - Ảnh 6
Quang Linh đã không giấu được sự tiếc nuối mà man mác buồn khi tiễn nàng hậu ra sân bay - Ảnh: Internet

Về phần Thùy Tiên cô nàng cảm nhận về Quang Linh: "Em thấy hơi buồn chút xíu vì mấy ngày nay lúc nào cũng bên nhau, bữa ăn nào cũng có mặt. Rồi đi làm từ thiện, hoạt động nào cũng có mặt, giờ em đi cũng hơi buồn chút xíu. Anh Linh với em giờ đã thân hơn". Nàng hậu cho biết lần đầu hai người gặp mặt khi hợp tác kinh doanh Quang Linh còn bơ cô nàng.

Thùy Tiên khẳng định Angola là chuyến đi đáng nhớ nhất trong 7 tháng đương nhiệm của mình. Trong khi đó ê-kíp Quang Linh cũng khẳng định nàng hậu sinh năm 1998 rất thân thiện và hoà đồng, khiến mọi người cảm giác giống như người bạn chứ không phải Hoa hậu. Hiện tại, Thùy Tiên vẫn đang có lịch trình khi tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ trong nhiệm kỳ Hoa hậu của mình. 

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Trên trang cá nhân, hoa hậu Thùy Tiên vừa chia sẻ ảnh ăn mừng kênh YouTube chính thức - Nong Tiên Official của cô vừa đạt được 100.000 subscribers.

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Từ khóa:   Thùy Tiên Quang Linh Quang Linh Vlog

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