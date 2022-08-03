Chỉ cần một hành động nhỏ, Lương Thế Thành cũng đủ chứng minh mối quan hệ ngọt ngào hiện tại với vợ Thúy Diễm.
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Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với tin đồn diễn viên Lương Thế Thành ngoại tình. Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin Lương Thế Thành đang cặp kè với một diễn viên trẻ mới nổi gần đây.
Để tránh tin đồn ngày càng lan rộng, diễn viên Thúy Diễm cho biết đáng lẽ cô không lên tiếng, nhưng để tránh sự việc đi quá xa nên quyết định nói một lần duy nhất. Thúy Diễm khẳng định gia đình cô hiện rất yên ổn, hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện Lương Thế Thành cặp kè với cô gái nào. Mọi thời gian, Lương Thế Thành đều dành cho gia đình, cùng vợ chăm sóc con cái.
Sau khi phủ nhận chuyện ông xã ngoại tình, Thúy Diễm mới đây cập nhật trên trang cá nhân bức ảnh vui vẻ và bày tỏ: "Cuộc đời này ngắn lắm, nên cái gì vui là mình ưu tiên nha! Chuẩn bị dự án mới nào".
Đặc biệt, bên dưới bài đăng, ông xã Lương Thế Thành của nữ diễn viên cũng thể hiện sự động viên, khích lệ vợ hết mực. Anh bình luận: "Ủng hộ gà nhà 2 tay, 2 chân luôn". Động thái của Lương Thế Thành ngầm khẳng định, mối quan hệ giữa anh và bà xã vẫn vô cùng tốt đẹp, không hề có chuyện rạn nứt.
Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã kết hôn được 6 năm và được mệnh danh là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Hiện cặp đôi có cuộc sống gia đình viên mãn cùng cậu con trai nhỏ - Bảo Bảo. Dù bận rộn công việc nhưng Thúy Diễm - Lương Thế Thành luôn sắp xếp thời gian bên con và khoảng trời riêng để hâm nóng tình yêu.