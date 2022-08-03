Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với tin đồn diễn viên Lương Thế Thành ngoại tình. Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin Lương Thế Thành đang cặp kè với một diễn viên trẻ mới nổi gần đây.

Để tránh tin đồn ngày càng lan rộng, diễn viên Thúy Diễm cho biết đáng lẽ cô không lên tiếng, nhưng để tránh sự việc đi quá xa nên quyết định nói một lần duy nhất. Thúy Diễm khẳng định gia đình cô hiện rất yên ổn, hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện Lương Thế Thành cặp kè với cô gái nào. Mọi thời gian, Lương Thế Thành đều dành cho gia đình, cùng vợ chăm sóc con cái.