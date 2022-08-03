Lương Thế Thành có động thái "đập tan" tin đồn ngoại tình, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ

Hậu trường 03/08/2022 10:17

Chỉ cần một hành động nhỏ, Lương Thế Thành cũng đủ chứng minh mối quan hệ ngọt ngào hiện tại với vợ Thúy Diễm.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với tin đồn diễn viên Lương Thế Thành ngoại tình. Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin Lương Thế Thành đang cặp kè với một diễn viên trẻ mới nổi gần đây. 

Để tránh tin đồn ngày càng lan rộng, diễn viên Thúy Diễm cho biết đáng lẽ cô không lên tiếng, nhưng để tránh sự việc đi quá xa nên quyết định nói một lần duy nhất. Thúy Diễm khẳng định gia đình cô hiện rất yên ổn, hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện Lương Thế Thành cặp kè với cô gái nào. Mọi thời gian, Lương Thế Thành đều dành cho gia đình, cùng vợ chăm sóc con cái.

Lương Thế Thành có động thái 'đập tan' tin đồn ngoại tình, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ - Ảnh 1
Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Sau khi phủ nhận chuyện ông xã ngoại tình, Thúy Diễm mới đây cập nhật trên trang cá nhân bức ảnh vui vẻ và bày tỏ: "Cuộc đời này ngắn lắm, nên cái gì vui là mình ưu tiên nha! Chuẩn bị dự án mới nào".

Lương Thế Thành có động thái 'đập tan' tin đồn ngoại tình, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ - Ảnh 2
Bài đăng của Thúy Diễm trên trang cá nhân.

Đặc biệt, bên dưới bài đăng, ông xã Lương Thế Thành của nữ diễn viên cũng thể hiện sự động viên, khích lệ vợ hết mực. Anh bình luận: "Ủng hộ gà nhà 2 tay, 2 chân luôn". Động thái của Lương Thế Thành ngầm khẳng định, mối quan hệ giữa anh và bà xã vẫn vô cùng tốt đẹp, không hề có chuyện rạn nứt. 

Lương Thế Thành có động thái 'đập tan' tin đồn ngoại tình, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ - Ảnh 3
Bình luận xóa tan mọi tin đồn ngoại tình trước đó của Lương Thế Thành. 

Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã kết hôn được 6 năm và được mệnh danh là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Hiện cặp đôi có cuộc sống gia đình viên mãn cùng cậu con trai nhỏ - Bảo Bảo. Dù bận rộn công việc nhưng Thúy Diễm - Lương Thế Thành luôn sắp xếp thời gian bên con và khoảng trời riêng để hâm nóng tình yêu.

Lương Thế Thành có động thái 'đập tan' tin đồn ngoại tình, tiết lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của Lương Thế Thành và Thúy Diễm.
Rộ tin Lương Thế Thành ngoại tình với nữ diễn viên tuổi thơ của thế hệ 10x, Thúy Diễm chính thức lên tiếng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

Rộ tin Lương Thế Thành ngoại tình với nữ diễn viên tuổi thơ của thế hệ 10x, Thúy Diễm chính thức lên tiếng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

Trước tin đồn ông xã Lương Thế Thành ngoại tình trên khắp mạng xã hội, Thúy Diễm ngay lập tức lên tiếng đính chính đồng thời tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Thế Thành Thúy Diễm Lương Thế Thành - Thúy Diễm

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An