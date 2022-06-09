Hãnh diện vì con trai được cô khen ngợi, Lương Thế Thành tiết lộ quá khứ 'bất hảo' của mình lúc nhỏ khiến nhiều người bất ngờ

Đi họp phụ huynh cho con trai, Lương Thế Thành đã có những chia sẻ về quá khứ của mình khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú.

Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên Lương Thế Thành không khỏi khiến nhiều người phải ghen tị, không chỉ sở hữu sự nghiệp ổn định, giàu có trong tay mà bên cạnh anh vẫn còn đó một người vợ xinh đẹp và một cậu con trai đang yêu hết phần ''thiên hạ''. Được biết, gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm còn là hình mẫu lý tưởng cho nhiều bạn trẻ noi theo về một mái ấm hạnh phúc thật sự. Bằng chứng là vừa cặp đôi vừa mới kỷ niệm 6 năm ngày cưới bằng bộ ảnh cực kỳ xịn xò và độc đáo. Lương Thế Thành và Thúy Diễm - Ảnh: internet Chứng kiến tổ ấm của nam diễn viên hạnh phúc như vậy, một số bộ phận netizen cũng cảm thấy có phần ganh tị với anh chàng. Không chỉ là một người thành công trong sự nghiệp, anh còn là một người cha mẫu mực khi luôn dành thời gian chăm sóc cậu con trai cưng Bảo Bảo từng chút một.

Bài đăng mới nhất của anh chàng khi đi họp phụ huynh cho Bảo Bảo - Ảnh: chụp màn hình Người hâm mộ gửi lời bình luận khen ngợi nhan sắc trẻ trung của nam diễn viên - Ảnh: chụp màn hình Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên đã chia sẻ cảm xúc khi được lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho con. Lương Thế Thành còn tỏ ra mừng rỡ khi con trai được cô gái khen ngợi rất nhiều. Cụ thể, Lương Thế Thành tâm sự: "Lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho con, ngày xưa lúc còn đi học cũng hay bị mời họp phụ huynh suốt vì quậy quá nên bị cô giáo méc. Còn giờ đi họp phụ huynh cho con được cô giáo khen Bảo Bảo rất ngoan và tình cảm tự nhiên thấy hãnh diện và vui. Nghe nhà trường mời họp phụ huynh cho con cái thấy mình già thiệt rồi. Ôi tuổi thơ, tôi yêu tuổi thơ".

Lương Thế Thành và cậu con trai cưng của mình - Ảnh: Internet Phía dưới bài đăng của nam diễn viên nổi tiếng, không ít bạn bè và người hâm mộ cảm thấy phì cười trước chia sẻ của anh chàng bởi lẽ nhìn vào độ tuổi hiện tại lẫn nhan sắc bây giờ của anh rõ ràng là vẫn còn quá trẻ. Hiện tại cuộc sống của Lương Thế Thành được rất nhiều nhiều người ngưỡng mộ khi gia đình anh chưa từng xảy ra ồn ào nào trên mặt truyền thông và luôn là hình mẫu để cho nhiều người hướng đến về một gia đình hạnh phúc của mình trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dien-vi-con-trai-duoc-co-khen-ngoi-luong-the-thanh-tiet-lo-qua-khu-bat-hao-cua-minh-luc-nho-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-474864.html